Funcionário judicial iraniano diz que cidadão suíço acabou com a própria vida na prisão

De یورونیوز فارسی

PUBLICIDADE

“Este cidadão suíço tinha sido preso por espionagem pelas instituições de segurança, e também há documentação disso e o seu caso estava a ser investigado e tratado”, disse o responsável judicial, sem mencionar o nome do cidadão suíço John Bachet.

O Chefe de Justiça da Província de Semnan acrescentou ainda: “Este cidadão suíço estava a ser mantido com outro recluso na prisão de Semnan, e pediu que lhe fornecessem comida do buffet da prisão. Este prisioneiro aproveitou o tempo em que ficou sozinho e acabou com a própria vida”.

Segundo o oficial iraniano, os guardas prisionais intervieram para resgatar o recluso mas já não foram a tempo.

“Todas as provas e documentação do paradeiro desta pessoa foram verificadas e de acordo com a documentação, Mohrez acabou com a própria vida”, disse o chefe de justiça da província de Semnan.

O Irão tem uma longa história de detenção de cidadãos de países ocidentais por alegada violação da lei ou “espionagem”. Os países ocidentais acusam Teerão de os usar como “reféns” e como uma ferramenta de pressão nas negociações ao deter “arbitrariamente” cidadãos ocidentais.

O governo suíço, através do chefe de relações públicas do seu Ministério dos Negócios Estrangeiros, diz que foi informado pelas autoridades iranianas da morte de um dos seus cidadãos e que está em contacto com Teerão para esclarecer as razões da morte da pessoa.

A Embaixada da Suíça em Teerão é responsável por proteger os interesses dos EUA no Irão.