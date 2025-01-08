Cecilia Sala está em liberdade. A jornalista italiana, detida no Irão desde 19 de dezembro, regressou a casa, anunciou o Palazzo Chigi (gabinete da primeira-ministra Giorgia Meloni) num comunicado de imprensa. O avião aterrou no aeroporto de Ciampino, em Roma, esta tarde.

Graças ao intenso trabalho dos canais diplomáticos e dos serviços secretos, a italiana foi libertada pelas autoridades iranianas e está de regresso a Itália", informa o Palazzo Chigi. Meloni informou os pais da romana de 29 anos.

"A primeira-ministra expressa a sua gratidão a todos os que contribuíram para tornar possível o regresso de Cecilia, permitindo-lhe reencontrar a família e colegas. A chefe do governo informou pessoalmente os pais da jornalista durante uma chamada telefónica há poucos minutos", lê-se na nota.

A confirmação também vem do Irão, com o Departamento de Comunicação Social da Cultura e o Ministério da Orientação Islâmica a limitarem-se a confirmar a notícia da libertação de Cecilia Sala à agência Ansa.

A jornalista do jornal Il Foglio e da Chora Media tinha sido detida na capital iraniana três dias depois de ter chegado com um visto de jornalista. A sua história estava interligada com a de um engenheiro iraniano detido em Itália com um mandado de captura dos Estados Unidos.

Reações de Itália

O alívio e a satisfação foram expressos por todo o espetro político italiano, a começar pelo vice-primeiro-ministro e ministro dos Negócios Estrangeiros, Antonio Tajani, que confirmou a libertação de Sala. "Imenso trabalho de Giorgia Meloni in primis e de toda a equipa italiana. Bem-vinda a casa", comentou o ministro da Defesa , Guido Crosetto.

Mas as mensagens também vieram do outro vice-primeiro-ministro e ministro das Infraestruturas e dos Transportes , Matteo Salvini.

As felicitações vieram ainda dos líderes da oposição, de Giuseppe Conte e Carlo Calenda a Matteo Renzi. "A notícia de que estávamos à espera, que esperávamos receber o mais rapidamente possível. A libertação de Cecilia Sala é um alívio e saber que em breve estará em Itália enche-nos de alegria. Obrigado ao governo, ao corpo diplomático, aos serviços e a todos os que trabalharam incansavelmente nestes 20 dias de apreensão e angústia para que este resultado chegasse. Estamos ansiosos por te ver, Cecília!", declarou a secretária do Partido Democrático , Elly Schlein.

A emoção do pai Renato

"Estou orgulhoso dela", disse Renato Sala, pai da jornalista italiana, à agência Ansa. "Só chorei três vezes na minha vida. Penso que o governo do nosso país fez um trabalho excecional. Se a minha voz se partisse, não conseguiria ver o horizonte. Foi um trabalho de coordenação extraordinário. Confiei na força da Cecília".

"Vou dizer à Cecilia que estou orgulhoso dela e da habilidade e serenidade que teve nesta matéria. Nos seus dias de cativeiro, ouvi-a três vezes. Durante esse tempo, tive a impressão de um jogo de xadrez, mas os jogadores não eram apenas dois. A certa altura, o tabuleiro ficou cheio e isso criou fortes receios num pai como eu, que infelizmente ignora os movimentos", acrescentou Renato Sala.

O companheiro de Sala, Daniele Raineri, também falou com a Ansa: "Eu ouvi-a, ela disse-me: até daqui a pouco. Ela estava entusiasmada e muito feliz. Eu também lhe disse: vemo-nos em Roma".