Mísseis que ainda não foram utilizados: Conheça os pormenores do arsenal "mortífero" do Irão

No meio da escalada da guerra entre o Irão e Israel, uma questão fundamental tem estado na mente dos observadores militares: Apesar dos ataques aéreos e do disparo de dezenas de mísseis de ambos os lados, alguns relatórios dizem que o Irão ainda mantém uma grande parte do seu arsenal avançado, o que sugere que a batalha ainda não atingiu o seu nível máximo de escalada.

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Um arsenal estratégico para além das fronteiras convencionais

O Irão possui um dos sistemas de mísseis mais diversificados e sofisticados da região, cobrindo alcances de curto, médio e longo prazo, com capacidades ofensivas avançadas que fazem dele uma ferramenta estratégica por excelência.

Mísseis de cruzeiro:

O país conta com mísseis de cruzeiro de alta velocidade, baixo voo e manobrabilidade, o que os torna difíceis de detetar e intercetar. Estes mísseis representam uma séria ameaça, especialmente para sítios militares vitais nas profundezas de Israel.

Khorramshahr-Khyber:

O míssil Khyber, a última geração da família Khorramshahr, tem um alcance de até 2.000 quilómetros. Foi concebido para atingir alvos estratégicos em profundidade sem a necessidade de lançadores complexos, o que o torna um elemento crucial em qualquer ataque preventivo ou resposta de retaliação.

Fattah 2:

O Irão afirma possuir um míssil hipersónico avançado chamado Fattah 2, que diz ser capaz de contornar os modernos sistemas de defesa aérea e penetrar na atmosfera a alta velocidade, com um alcance de até 1.400 quilómetros. Apesar do ceticismo ocidental quanto às suas capacidades reais, este míssil continua a ser uma preocupação constante nos cálculos de dissuasão.

Qasim:

Conhecido pela sua elevada precisão, o Qassem é um míssil de combustível sólido concebido para um lançamento rápido, o que aumenta a prontidão das unidades iranianas para efectuarem ataques imediatos sem longos preparativos.

Os banhistas correm para os abrigos durante um alerta de mísseis do Irão, em Telavive, Israel, sexta-feira, 20 de junho de 2025. AP Photo

Zolfaqar Naval:

No teatro de operações marítimo, o míssil Zolfaqar destaca-se pelo seu alcance de 700-1.000 km e pela sua capacidade de atingir navios militares e comerciais, o que o torna um elemento-chave em qualquer tentativa de impor um bloqueio ou de atingir linhas de abastecimento marítimas.

Sumar:

O míssil Soumar tem um alcance de até 2.500 km e caracteriza-se pela sua capacidade de voar a altitudes indetectáveis, o que aumenta as hipóteses de penetrar nas defesas aéreas e atingir com precisão alvos distantes.

Thunder:

Leve e rápido de equipar, o míssil Ra'ad é uma arma adequada para ataques relâmpagos e de surpresa, especialmente se a guerra assumir um carácter tático no terreno.

O sistema de defesa aérea de Israel disparou para intercetar foguetes sobre Telavive, Israel, domingo, 15 de junho de 2025. AP Photo

Mensagens estratégicas

Os peritos militares salientam que a relutância do Irão em utilizar estes mísseis até agora pode não ser uma fraqueza, mas sim parte de cálculos de dissuasão. Teerão tem consciência de que introduzir estas armas no confronto pode significar abrir as portas a uma guerra em grande escala ou provocar uma resposta internacional mais alargada liderada pelos EUA.

Por outro lado, este arsenal pode representar uma carta de pressão política e militar que o regime pode utilizar num momento crucial, seja para atingir alvos sensíveis ou para impor as suas condições à mesa das negociações no final do conflito.