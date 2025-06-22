Submarinos avançados e bases estratégicas. O que sabemos sobre as capacidades navais do Irão?

Quando as atenções se voltam para a resposta do Irão aos ataques dos EUA, a primeira coisa que vem à mente é até que ponto pode atingir os interesses de Washington nas águas do Golfo. Desde o início do confronto, a marinha iraniana não foi mencionada no confronto com Israel. Estará o regime de Teerão a utilizar a sua frota naval e quais as suas capacidades?

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Muitos vêem o Irão como um Estado essencialmente continental, tendo o Golfo Pérsico e o Golfo de Omã como a sua primeira e última linha de defesa. Desde a Revolução Islâmica de 1979, Teerão tem trabalhado para construir uma força naval com várias camadas, dividida entre o exército e os Guardas da Revolução, combinando grandes navios e pequenos barcos, submarinos convencionais e drones.

O Irão não tem uma frota naval capaz de competir com as grandes potências mundiais, mas tem uma força especializada que se baseia na guerra assimétrica, na tecnologia interna e na implantação estratégica através de bases avançadas para se tornar uma ameaça constante a qualquer movimento hostil no Estreito de Ormuz ou no Golfo de Omã.

A força regular: A frota iraniana... Passado e presente

As Forças Navais Iranianas (IRIN) são a organização oficial responsável pela gestão da frota regular, incluindo submarinos e grandes navios de guerra. Esta força inclui mais de 18.500 soldados, mais de 100 navios e submarinos, e as suas operações estão distribuídas entre o Golfo Pérsico e o Mar Cáspio, onde se concentra na proteção das águas territoriais, na segurança das rotas marítimas e no combate a qualquer potencial violação da soberania iraniana.

De acordo com o relatório Global Firepower 2024, a marinha do Irão ocupa o 37º lugar entre as 145 marinhas mais poderosas do mundo, uma classificação que reflecte o crescimento das suas capacidades apesar das sanções e das limitações tecnológicas. Esta classificação não faz do Irão um concorrente direto das superpotências, mas confirma que possui uma força naval média avançada capaz de se impor na sua esfera regional.

Ali Khamenei a bordo do contratorpedeiro iraniano Jamran 2010 STR/AP2010

A caraterística mais proeminente desta frota é a sua grande diversidade, que inclui:

Destruidores modernos , como o Zulfiqar, o Sahand e o Zagros, que estão a entrar em serviço um após o outro e são concebidos para lançar mísseis de precisão e realizar missões de informação.

, como o Zulfiqar, o Sahand e o Zagros, que estão a entrar em serviço um após o outro e são concebidos para lançar mísseis de precisão e realizar missões de informação. Fragatas das classes Alphand e Moj, algumas de fabrico britânico e outras de fabrico iraniano, que desempenham um papel fundamental nas operações navais médias.

Navios de assalto anfíbio e corvetas, utilizados para o transporte de tropas e ataques rápidos.

Mas o elemento mais interessante desta frota é a frota de submarinos, que inclui entre 19 e 27 submarinos, incluindo três submarinos diesel-eléctricos da classe Tareq (Kilo) que têm sido utilizados para missões estratégicas, incluindo a colocação de minas e o lançamento de mísseis de cruzeiro. O Irão tem também dois submarinos da classe Fateh e um grande número de mini-submarinos da classe Ghadir, que são manobráveis em águas pouco profundas.

Submarinos: A arma submarina silenciosa

Embora Teerão não possua atualmente quaisquer submarinos com propulsão nuclear, há anos que persegue este objetivo. Em 2018, as autoridades iranianas anunciaram planos para construir submarinos com propulsão nuclear, mas a tecnologia e as sanções internacionais continuam a ser um obstáculo à concretização desta ambição.

O que a frota de mergulho do Irão tem hoje é um conjunto de unidades com capacidades relativamente avançadas:

A classe Tariq: Submarinos de fabrico russo, cada um com 74 metros de comprimento, capazes de lançar mísseis de cruzeiro ou de colocar minas. Apesar da sua idade avançada, continuam a ser utilizados para missões estratégicas.

Classe Fatih: Um submarino de fabrico local que entrou em serviço em 2019, equipado com tubos de lançamento de torpedos e mísseis e utilizado principalmente em águas costeiras.

Classe Ghadir: Submarinos muito pequenos, com um máximo de 23 unidades, utilizados para operações especiais e ataques surpresa.

Classe Nahang: Apenas um submarino, que se crê ser dedicado ao transporte de forças especiais.

O Irão procura melhorar as capacidades destes submarinos através da instalação de sistemas de propulsão independentes do ar (AIP), que aumentarão a sua capacidade de permanecer debaixo de água durante períodos mais longos e lhes darão maior capacidade operacional.

Barco da marinha iraniana dispara um míssil durante uma manobra no Mar de Omã, 2011 Ali Mohammadi/AP

Implantação estratégica: Bases navais

As bases navais do Irão estão distribuídas por duas regiões geográficas: Norte (Mar Cáspio) e Sul (Golfo Pérsico e Golfo de Omã). Cada base desempenha um papel diferente, desde o fabrico até ao apoio logístico às operações de combate.

Base de Bandar Abbas: O maior centro de implantação naval, a sede do Comando Geral da Marinha e o centro de fabrico de navios e submarinos.

Base de Jask: Um primeiro ponto de defesa no Golfo de Omã, com posições avançadas de atracação, e serve para proteger os interesses económicos.

Base de Chabahar: A única com vista para o Oceano Índico, é a porta de entrada do Irão para a Ásia Central.

Base de Bandar-e Anzali: O centro de fabrico de submarinos e de proteção das instalações petrolíferas no norte do Irão.

Base de Kharg: Guarnição das principais instalações petrolíferas do Golfo Pérsico.

Base de Imam Ali: Em Chabahar, a partir da qual são efectuadas patrulhas de reconhecimento e ofensivas no Golfo de Omã e no Golfo Arábico.

Para além destas bases, existem bases específicas do IRGC, como a base de Sirik, perto do Estreito de Ormuz, e a base de Abu Musa, em Abu Musa, uma das ilhas disputadas com os EAU, juntamente com Tamb al-Sughra e Tamb al-Kubra. Abu Musa alberga sistemas de defesa antimíssil e fortificações subterrâneas.

A frota da Guarda Revolucionária: Guerra assimétrica

Ao contrário da frota regular, a Marinha do Corpo dos Guardas da Revolução Islâmica (IRGCN) baseia-se num tipo diferente de operação, conhecido como guerra assimétrica , que inclui a utilização de barcos com mísseis rápidos, a colocação de minas e ataques de ataque e fuga.

Esta força inclui:

10 barcos Houdong

25 barcos Peykaap II

10 barcos MK13

Unidades especiais para efetuar operações de informação e ofensivas

Estas forças não dispõem de grandes navios ou submarinos, mas caracterizam-se pela sua velocidade e manobrabilidade, o que as torna uma ameaça constante para qualquer presença naval hostil.

Equipamentos modernos e avanços nas capacidades

Em agosto de 2024, a Marinha iraniana recebeu 2.640 sistemas de mísseis e drones, incluindo mísseis de cruzeiro invisíveis aos radares. Também realizou testes bem sucedidos de lançamento de mísseis de cruzeiro a partir de um pequeno submarino, uma indicação de uma capacidade ofensiva em evolução.

Em 2023, um grupo naval iraniano completou uma viagem que durou mais de oito meses, durante a qual percorreu 63 000 quilómetros, e chegou ao Estreito de Magalhães, numa estreia no seu género. A frota incluía o contratorpedeiro Dana e o navio de apoio Makran, numa mensagem clara de que o Irão quer expandir o seu alcance em águas internacionais.