Os B-2 dos EUA aterraram em Guam. Um movimento estratégico antes do ataque contra o Irão

Fontes especializadas e observadores amadores independentes da aviação confirmaram que aviões B-2 Spirit partiram da Base Aérea de Whitman, no Missouri, na madrugada de sexta-feira, 21 de junho de 2025. Os voos, conhecidos pelos nomes de chamada "MYTEE 11" e "MYTEE 21", incluem um número não especificado de aeronaves e estavam a caminho da Base da Força Aérea de Anderson, na ilha de Guam, no Pacífico.

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Embora não tenha havido qualquer anúncio oficial por parte do Departamento da Defesa ou da Força Aérea dos EUA sobre o número de aeronaves ou os alvos exatos do destacamento, este movimento é uma indicação da escalada do interesse estratégico dos EUA no Médio Oriente, especialmente à luz das crescentes tensões entre os EUA e o Irão.

Apoio logístico

Paralelamente à deslocação dos bombardeiros, vários aviões de reabastecimento aéreo KC-135 Stratotanker e KC-46 Pegasus foram destacados de vários locais dos EUA para fornecer o apoio logístico necessário ao trânsito das aeronaves até ao seu destino final em Guam.

A dependência destas aeronaves reflete a natureza de longo alcance das operações do B-2, que requerem múltiplos voos de reabastecimento a grandes distâncias.

Contexto estratégico

Especula-se que este destacamento possa estar ligado à avaliação pelo governo dos EUA das suas opções estratégicas para apoiar Israel na sua confrontação com o Irão.

Dado que veio a confirmar-se após o bombardeamento a instalações nucleares, no domingo de manhã.

A iniciativa foi precedida de um forte destacamento de transportadoras aéreas na Europa e de voos do F-22 Raptor no Reino Unido, mas ainda não envolveu quaisquer ações de combate direto.

Capacidades únicas

O B-2 Spirit é capaz de transportar munições extremamente pesadas, incluindo a GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP), uma bomba concebida para penetrar em estruturas subterrâneas fortificadas. Esta bomba é praticamente a única arma convencional capaz de atingir as instalações nucleares mais fortemente fortificadas do Irão.

A presença de tais capacidades nas atuais formações de destacamento aumenta a precisão da leitura estratégica deste movimento e aumenta a probabilidade de serem utilizadas.

Opções estratégicas para o destacamento

Continua a não ser claro se este destacamento para a Base Aérea de Andersen em Guam é ou não apenas a primeira fase de um destacamento subsequente para Diego Garcia. Embora os ataques pudessem ser lançados a partir de Guam, o facto de os aviões sobrevoarem outros países poderia pôr em risco o secretismo da operação. A partir de Diego Garcia, a rota seria mais direta através do oceano, minimizando a probabilidade de deteção.

A Base da Força Aérea de Anderson tem apenas um edifício permanente de armazenamento de B-2, enquanto Diego Garcia tem quatro edifícios temporários, embora não tenham sido muito utilizados durante o último destacamento de B-2.

No início deste ano, seis B-2 foram destacados de Diego Garcia para participar em ataques aéreos contra alvos Houthi no Iémen. Algumas semanas mais tarde, foram substituídos por B-52 Stratofortresses e regressaram à Base da Força Aérea de Whiteman.

Esta experiência reflete a utilização eficaz dos B-2 em operações estratégicas de longo alcance, especialmente quando são necessários para atacar alvos fortificados ou distantes das suas bases.

A situação marítima

Para além do destacamento aéreo, os EUA enviaram para o Médio Oriente o grupo de porta-aviões USS Nimitz (CVN 68), o segundo grupo de porta-aviões a operar no âmbito da Quinta Frota dos EUA, juntamente com o USS Carl Vinson (CVN 70).

Ao contrário do Carl Vinson, o Nimitz não transporta F-35C Lightning IIs, confiando em vez disso nos caças F/A-18 Super Hornet. No entanto, a presença de EA-18G Growlers para a guerra eletrónica confere a estes dois grupos uma elevada capacidade para contrariar as defesas aéreas do Irão.

O USS Gerald R. Ford (CVN 78) partirá da costa leste dos Estados Unidos na próxima semana para uma missão previamente planeada.

Embora o seu primeiro destino seja a Europa, uma escalada da situação com o Irão poderá levá-lo a ser redirecionado para o Médio Oriente para reforçar ou substituir os grupos existentes.