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Operação dos EUA contra o Irão em pormenor: bombas, aviões e mísseis utilizados

Bombardeiro B-2 Spirit a lançar uma bomba GBU-57
Bombardeiro B-2 Spirit a lançar uma bomba GBU-57 Direitos de autor  x.com
Direitos de autor x.com
De Jesús Maturana
Publicado a
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Os Estados Unidos levaram a cabo um ataque coordenado em grande escala contra as principais instalações nucleares do Irão, utilizando o seu arsenal militar mais avançado.

A operação, que marca uma escalada significativa das tensões regionais, resultou na destruição dos centros nevrálgicos do programa nuclear iraniano. O ataque norte-americano foi executado com precisão militar, utilizando bombardeiros estratégicos B-2 Spirit e mísseis de cruzeiro Tomahawk lançados de plataformas navais.

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De acordo com informações fornecidas pelo repórter da "Fox News" Sean Hannity, após conversas diretas com o Presidente Donald Trump, a operação utilizou entre cinco e seis bombas bunker buster lançadas a partir de bombardeiros B-2, ultrapassando as estimativas iniciais de apenas duas bombas para a missão.

As instalações atacadas incluíam os complexos nucleares de Natanz e Estefan, que foram neutralizados por 30 mísseis Tomahawk lançados de uma distância de cerca de 640 quilómetros. O alvo principal foi a central de Fordow, considerada a pedra angular do programa nuclear iraniano e que, segundo fontes citadas pela Fox News, "foi completamente destruída". Esta informação foi corroborada pelo próprio Presidente Trump, que tweetou que "Fordow desapareceu".

Destacamento militar dos EUA

Nas semanas que antecederam o ataque, os EUA enviaram uma força militar considerável para o Médio Oriente. Este destacamento incluía o porta-aviões USS Nimitz, caças F-16, F-22 e F-35 da Força Aérea, para além dos bombardeiros B-2 que participaram na operação. Vários bombardeiros B-2 descolaram para o Pacífico depois de concluírem a missão, tendo deixado o espaço aéreo iraniano à hora do anúncio oficial.

USS Nimitz
USS Nimitz Wikimedia Commons

O Presidente Trump tem sido claro quanto aos objetivos dos EUA na região. Em comentários relatados pela Fox News, disse: "Não estamos à procura de um cessar-fogo. Estamos à procura de uma vitória total e completa. Repito, vocês sabem qual é a vitória: sem armas nucleares". Esta declaração sublinha a determinação dos EUA em eliminar completamente as capacidades nucleares do Irão, para além da procura de acordos temporários ou de cessar-fogo.

Arsenal militar utilizado: análise técnica de mísseis e bombas

Bombas GBU-57 Bunker Buster

GBU-57 Penetrador de Engenhos Massivos
GBU-57 Penetrador de Engenhos Massivos x.com

As bombas "bunker buster" utilizadas na operação representam a mais recente tecnologia em armamento de penetração profunda. Estas armas são especificamente concebidas para neutralizar alvos subterrâneos fortificados, como as instalações nucleares iranianas.

Caraterísticas técnicas:

  • Peso: Entre 14.000 e 30.000 libras (6.350 a 13.600 kg), consoante o modelo.
  • Capacidade de penetração: Até 200 metros em betão armado.
  • Ogiva: altamente explosiva com detonação retardada após a penetração.
  • Orientação: Sistema GPS de alta precisão com capacidade de correção em voo.

Mísseis Tomahawk

Mísseis Tomahawk
Mísseis Tomahawk Marinha dos Estados Unidos - Esta imagem foi publicada pela Marinha dos Estados Unidos como 021110-N-0000X-003.

Os 30 mísseis Tomahawk utilizados no ataque representam o padrão de ouro em mísseis de cruzeiro de longo alcance para a Marinha dos EUA.

Especificações do Tomahawk:

  • Alcance: Até 2.500 quilómetros nas suas versões mais recentes.
  • Velocidade: Cerca de 880 km/h (subsónica).
  • Ogiva: 450 quilogramas de explosivos convencionais.
  • Orientação: Sistema de navegação por inércia combinado com GPS e cartografia do terreno.
  • Precisão: Margem de erro inferior a 10 metros.
  • Plataformas de lançamento: submarinos de ataque das classes Virginia e Los Angeles, destroyers da classe Arleigh Burke.

Bombardeiros B-2 Spirit

Bombardeiro B-2 Spirit
Bombardeiro B-2 Spirit By U.S. Air Force photo/Staff Sgt. Bennie J. Davis III - This image was released by the United States Air Force with the ID 060530-F-5040D-22

A utilização de cinco a seis bombas bunker buster indica o envolvimento de três bombardeiros B-2 Spirit, cada um com capacidade para transportar duas bombas de alta penetração.

Capacidades do B-2:

  • Tecnologia furtiva: praticamente indetetável por radares convencionais.
  • Alcance: 11.000 quilómetros sem reabastecimento.
  • Carga útil: Até 23.000 quilogramas de armamento.
  • Tripulação: Dois pilotos com capacidade para 44 horas de voo contínuo.

Implicações regionais e globais

Este ataque marca um ponto de viragem na política externa dos EUA em relação ao Irão e estabelece um precedente significativo na luta contra a proliferação nuclear. A destruição de instalações-chave como Fordow representa um revés significativo para o programa nuclear do Irão, que tem sido alvo de sanções internacionais e de diplomacia nuclear há mais de uma década.

A operação demonstra também a capacidade dos EUA para executar ataques de precisão de longo alcance contra alvos altamente defendidos, utilizando a sua tecnologia militar mais avançada.

Nesta altura, o Irão pode transformar os seus ataques numa guerra ou assinar um acordo de paz e não proliferação de tecnologia nuclear, como Trump inicialmente pretendia.

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