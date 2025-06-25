Zohran Mamdani derrota Cuomo e consegue vitória surpreendente nas primárias para a Câmara de Nova Iorque

PUBLICIDADE

Zohran Mamdani, de 33 anos, declarou vitória nas primárias para a Câmara Municipal de Nova Iorque, na terça-feira à noite, depois de o antigo governador Andrew Cuomo ter admitido a derrota, numa reviravolta inesperada.

Embora o resultado final da corrida ainda tenha de ser decidido através da contagem de votos, Mamdani conseguiu uma vantagem substancial sobre o governador mais experiente - cuja carreira e campanha foram marcadas por escândalos.

Num discurso para os seus apoiantes, Mamdani declarou: "Esta noite, fizemos história. Serei o vosso candidato democrata a presidente da Câmara de Nova Iorque".

Com 93% dos votos contados na primeira volta das primárias, o deputado estadual Mamdani detinha 43,5% dos votos, enquanto Cuomo estava atrás com 36,4%.

Cuomo reconheceu que Mamdani tinha feito "uma campanha muito inteligente, boa e impactante".

"Esta noite é a noite dele. Ele mereceu-a. Ele ganhou", disse Cuomo, admitindo a derrota.

Tinha ficado atrás de Mamdani por uma margem significativa nos boletins de voto da primeira escolha e enfrentava um caminho extremamente difícil para recuperar o atraso.

Numa entrevista ao The New York Times, Cuomo disse que ainda está a considerar a possibilidade de concorrer às eleições gerais de novembro como independente.

"Eu disse que ele ganhou as primárias", disse Cuomo ao jornal. "Mas eu também disse que quero olhar para os números e os resultados dos votos por preferência antes de decidir os meus próximos passos, porque também estou numa linha independente".

O candidato a presidente da câmara Andrew Cuomo fala com apoiantes durante uma festa de observação das primárias democratas, terça-feira, 24 de junho de 2025, em Nova Iorque. Yuki Iwamura/AP

Cuomo renunciou em 2021 depois de um relatório encomendado pelo procurador-geral do Estado concluir que tinha assediado sexualmente pelo menos 11 mulheres.

Afirmou que nunca assediou ninguém intencionalmente, argumentando que simplesmente ficou atrás dos padrões em evolução de comportamento apropriado no local de trabalho. Durante a campanha, tem-se defendido de forma mais agressiva, considerando o escândalo como um golpe político orquestrado pelos inimigos.

Se for eleito, Mamdani tornar-se-á o primeiro presidente de câmara muçulmano e indiano-americano da cidade de Nova Iorque, uma cidade fortemente liberal, onde as primárias são vistas como a corrida que decidirá efetivamente o resultado das eleições de novembro.

A corrida foi observada de perto em todos os Estados Unidos como um teste decisivo para o Partido Democrata, uma vez que colocou frente a frente dois candidatos democratas dramaticamente diferentes.

Cuomo e Mamdani foram um estudo de contrastes políticos e poderiam ter representado a divisão ideológica do Partido Democrata, com um candidato a ser uma novidade progressista e o outro um moderado mais velho.

Cuomo fez campanha prometendo restaurar a ordem na cidade. Teve um conjunto impressionante de apoios de importantes líderes locais e grupos laborais, ao mesmo tempo que os comités de ação política criados para apoiar a sua campanha angariavam somas surpreendentes de dinheiro.

Mamdani, um millennial que era relativamente desconhecido antes da corrida, fez campanha com promessas de autocarros públicos gratuitos, creches universais, congelamento das rendas para unidades subsidiadas e mercearias geridas pela cidade - financiadas por novos impostos sobre os ricos.

O seu apoio declarado aos palestinianos e as suas fortes críticas a Israel colocaram-no em desacordo com grande parte do establishment democrata. No entanto, a ala progressista do partido apoiou-o, e ele garantiu o apoio de dois dos mais proeminentes progressistas do país: Alexandria Ocasio-Cortez, membro da Câmara dos Representantes, e o senador Bernie Sanders.

Mamdani também ganhou força através de uma campanha inteligente nas redes sociais, tornando-se viral com vídeos dele a confrontar os eleitores da cidade de Nova Iorque que tinham apoiado Trump nas eleições de novembro.