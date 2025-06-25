Zohran Mamdani, um socialista democrático de 33 anos, causou uma grande reviravolta política nos Estados Unidos, ao tornar-se o candidato do Partido Democrata às eleições de novembro para a Câmara Municipal de Nova Iorque.

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Após a primeira ronda de contagem de votos nas primárias democratas, Mamdani liderava de forma convincente contra os seus rivais, incluindo o antigo governador de Nova Iorque Andrew Cuomo.

Impulsionado por um forte apoio popular, o candidato relativamente novo na política obteve 43% dos votos, em comparação com os 36% de Cuomo.

Embora os resultados finais da contagem dos votos só sejam conhecidos na terça-feira, Cuomo cedeu a Mamdani, afirmando que consideraria a possibilidade de concorrer como candidato independente.

"Esta noite é a noite dele. Ele mereceu-a. Ganhou", disse Cuomo sobre Mamdani.

Entretanto, Mamdani, falando de um telhado em Queens na manhã de quarta-feira, prometeu "ser o presidente da Câmara para todos os nova-iorquinos" se for eleito.

Tal como fez durante toda a sua campanha, o candidato de 33 anos prometeu apoiar a classe trabalhadora da cidade.

Andrew Cuomo (à esquerda) e Zohran Mamdani (ao centro), candidatos democratas à presidência da câmara, apertam as mãos após um debate a 4 de junho de 2025. AP Photo

"Uma vida digna não deve ser reservada a uns poucos afortunados", diz. "Deve ser uma vida que o governo municipal garanta a todos e cada um dos nova-iorquinos."

Mamdani também reiterou as promessas de tornar os autocarros gratuitos e de congelar as rendas dos inquilinos estabilizados.

A ascensão política do candidato da geração do milénio tem sido extraordinária. Mas quem é ele e como é que se catapultou para o topo de um campo democrata repleto de candidatos à presidência da Câmara?

Rápida ascensão política

Mamdani, que nasceu no Uganda e chegou a Nova Iorque quando tinha sete anos, obteve a cidadania norte-americana em 2018. A mãe é realizadora de cinema e o pai é professor na Universidade de Columbia.

Depois de se licenciar em Estudos Africanos no Bowdoin College, no Maine, Mamdani trabalhou como conselheiro de habitação em Queens, apoiando proprietários de casas afro-americanos com baixos rendimentos na sua luta contra o despejo.

Foi este trabalho que o levou a querer entrar para a política, afirmou.

O socialista democrático, que costumava fazer música rap sob o nome de Mr Cardamom, conseguiu a sua primeira oportunidade política quando foi eleito para a assembleia estadual em 2020 para representar os bairros de Queens, incluindo Astoria Heights.

Nos seus anos na legislatura estadual em Albany, apenas três dos projetos de lei que Mamdani apresentou se tornaram lei, levando a críticas dos detratores.

Cuomo, o adversário democrata, foi um dos que criticaram a falta de experiência de Mamdani: "Ele nunca lidou com a Câmara Municipal. Ele nunca lidou com o Congresso", disse Cuomo, que renunciou ao cargo de governador de Nova Iorque em agosto de 2021 após um escândalo de assédio sexual.

"Ele nunca negociou com um sindicato. Ele nunca construiu nada. Ele nunca lidou com uma emergência natural. Nunca lidou com um furacão, com uma inundação, etc. Nunca fez nada do que é essencial. E agora temos Donald Trump em cima de tudo isso", acrescentou Cuomo.

Como é que ele se tornou tão popular?

As promessas de Mamdani para ajudar os nova-iorquinos da classe trabalhadora têm realmente ecoado entre os residentes, mesmo que os críticos afirmem que são inviáveis.

Entre elas, incluem-se as propostas de criação de creches públicas para crianças com menos de seis anos, de aumento do salário mínimo e de aumento dos impostos sobre os ricos.

Depois de declarar a sua candidatura no outono passado, Mamdani ganhou um grande número de seguidores nas redes sociais.

Num vídeo, é visto a saltar para o Atlântico de fato, antes de "mergulhar" nos pormenores da sua proposta de congelamento das rendas em Nova Iorque.

Outra proeza de campanha foi a sua caminhada por Manhattan na semana passada, que deu aos nova-iorquinos a oportunidade de tirar fotografias com ele.

Na terça-feira, o candidato de 33 anos utilizou um vídeo com a atriz e modelo Emily Ratajkowski para encorajar as pessoas a votar nele.

Apoiantes famosos

Mamdani conta com o apoio de políticos de renome nacional, como o senador do Vermont Bernie Sanders e a congressista de Nova Iorque Alexandria Ocasio-Cortez, ambos socialistas democráticos. Após a sua vitória, Ocasio-Cortez foi ao X para o felicitar.

Apoiantes do candidato democrata à Câmara Municipal, Zohran Mamdani, aplaudem enquanto assistem à apresentação dos resultados na festa das eleições primárias, terça-feira. AP Photo

"A sua dedicação a uma Nova Iorque acessível, acolhedora e segura, onde as famílias trabalhadoras podem ter uma oportunidade, inspirou pessoas em toda a cidade", escreveu.

Sanders também elogiou Mamdani "e os seus milhares de apoiantes de base pela sua extraordinária campanha".

Se Mamdani vencer as eleições de novembro - contra adversários que incluem o atual presidente da câmara, Eric Adams, que se candidatará como independente - tornar-se-á o mais jovem presidente da Câmara de Nova Iorque desde 1917. Tornar-se-á também no primeiro presidente de Câmara muçulmano.