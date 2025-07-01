Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Terra
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Publicidade

Um morto e dois feridos num ataque com faca numa empresa na Alemanha

A polícia e os serviços de emergência encontram-se nas instalações do operador de rede regional Überlandwerk Rhön em Mellrichstadt, Alemanha, na terça-feira, 1 de julho de 2025.
A polícia e os serviços de emergência estão nas instalações do operador de rede regional Überlandwerk Rhön em Mellrichstadt, Alemanha, na terça-feira, 1 de julho de 2025. Direitos de autor  Daniel Vogl/(c) Copyright 2025, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten
Direitos de autor Daniel Vogl/(c) Copyright 2025, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten
De Kieran Guilbert
Publicado a Últimas notícias
Partilhar Comentários
Partilhar Close Button

Um alemão de 21 anos foi detido após o ataque fatal na cidade bávara de Mellrichstadt, segundo a polícia local.

Na terça-feira, uma pessoa foi morta e duas outras ficaram gravemente feridas num ataque com uma faca numa empresa de eletricidade, Ueberlandwerke Rhoen, na cidade bávara de Mellrichstadt, no sul da Alemanha.

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

A polícia e os serviços de emergência acorreram ao local, onde um suspeito de 21 anos alegadamente atacou vários colegas com uma faca.

"As primeiras chamadas de emergência sobre o ataque foram recebidas por volta das 07:30. De acordo com os factos, um funcionário de 21 anos da empresa atacou várias pessoas no edifício com uma faca. Uma mulher de 59 anos perdeu a vida no ataque, dois outros homens de 55 e 62 anos ficaram gravemente feridos", pode ler-se no comunicado da polícia.

A mulher morreu devido a várias facadas na parte superior do corpo e no pescoço, segundo adiantou a imprensa alemã.

"O nosso departamento de investigação criminal está ainda a realizar extensas medidas forenses no local do crime. A casa do suspeito está também a ser revistada a pedido do Ministério Público", escreveu numa publicação de acompanhamento do caso na rede social X.

Um homem alemão de 21 anos foi detido no local e "não há perigo para as pessoas", disseram as autoridades.

A polícia também confirmou que não há indícios de que o ataque tenha tido motivações políticas ou terroristas.

O suspeito será presente ao tribunal local na quarta-feira.

Outras fontes • AP

Ir para os atalhos de acessibilidade
Partilhar Comentários

Notícias relacionadas

Londres assinala os 20 anos dos atentados de 7 de julho de 2005 contra o sistema de transportes

Várias pessoas esfaqueadas num centro comercial no sul da Finlândia

Duas mulheres mortas em ataque com faca na Chéquia