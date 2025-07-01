Um morto e dois feridos num ataque com faca numa empresa na Alemanha

Um alemão de 21 anos foi detido após o ataque fatal na cidade bávara de Mellrichstadt, segundo a polícia local.
Na terça-feira, uma pessoa foi morta e duas outras ficaram gravemente feridas num ataque com uma faca numa empresa de eletricidade, Ueberlandwerke Rhoen, na cidade bávara de Mellrichstadt, no sul da Alemanha.
A polícia e os serviços de emergência acorreram ao local, onde um suspeito de 21 anos alegadamente atacou vários colegas com uma faca.
"As primeiras chamadas de emergência sobre o ataque foram recebidas por volta das 07:30. De acordo com os factos, um funcionário de 21 anos da empresa atacou várias pessoas no edifício com uma faca. Uma mulher de 59 anos perdeu a vida no ataque, dois outros homens de 55 e 62 anos ficaram gravemente feridos", pode ler-se no comunicado da polícia.
A mulher morreu devido a várias facadas na parte superior do corpo e no pescoço, segundo adiantou a imprensa alemã.
"O nosso departamento de investigação criminal está ainda a realizar extensas medidas forenses no local do crime. A casa do suspeito está também a ser revistada a pedido do Ministério Público", escreveu numa publicação de acompanhamento do caso na rede social X.
Um homem alemão de 21 anos foi detido no local e "não há perigo para as pessoas", disseram as autoridades.
A polícia também confirmou que não há indícios de que o ataque tenha tido motivações políticas ou terroristas.
O suspeito será presente ao tribunal local na quarta-feira.