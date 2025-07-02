Na terça-feira, os republicanos do Senado aprovaram o projeto de lei do presidente dos EUA, Donald Trump, relativo a reduções fiscais e cortes na despesa, por uma margem estreita, ultrapassando a oposição dos democratas e das suas próprias fileiras após uma sessão noturna turbulenta.

PUBLICIDADE PUBLICIDADE

O resultado repentino pôs fim a um fim de semana de trabalho invulgarmente tenso no Capitólio, com a prioridade legislativa do presidente a oscilar entre a aprovação e o colapso.

No final, a contagem foi de 50-50, com o vice-presidente JD Vance a dar o voto de desempate.

Três senadores republicanos — Thom Tillis, da Carolina do Norte, Susan Collins, do Maine, e Rand Paul, do Kentucky — juntaram-se a todos os democratas e votaram contra.

Não se espera que a dificuldade que os republicanos, que detêm a maioria no congresso, tiveram para aprovar o projeto de lei diminua.

O pacote regressa agora à Câmara, onde o presidente Mike Johnson avisou os senadores para não alterarem o que a já tinha sido aprovado.

No entanto, o Senado fez alterações, em particular no âmbito do Medicaid, o que pode causar mais problemas. Os líderes do Partido Republicano na Câmara dos Representantes afirmaram que iriam colocar o projeto na secretária de Trump até ao prazo de 4 de julho.

Donald Trump ouve durante uma mesa redonda num novo centro de detenção de migrantes na Florida, a 1 de julho de 2025 AP Photo

Trata-se de um momento crucial para o presidente e para o seu partido, uma vez que foram consumidos pela One Big Beautiful Bill Act, de 940 páginas, como é formalmente designada, e investiram o seu capital político na concretização da conquista do poder pelo Partido Republicano em Washington.

Trump reconheceu que se tratam de "coisas muito complicadas", ao deixar a Casa Branca rumo à Florida. "Não quero ficar demasiado louco com os cortes", disse. "Não gosto de cortes".

O que começou como um dia rotineiro, mas laborioso, de votação de emendas, num processo chamado de "vote-a-rama", transformou-se num trabalho de 24 horas, uma vez que os líderes republicanos estavam a ganhar tempo para obter apoio.

O líder da maioria no Senado, John Thune, do Dakota do Sul, trabalhou 24 horas por dia, procurando desesperadamente acordos de última hora entre os membros do seu partido, preocupados com o facto de as reduções do Medicaid deixarem mais milhões de pessoas sem cuidados de saúde, e o seu flanco mais conservador, que pretende reduções ainda mais acentuadas para conter os défices que aumentaram com as reduções fiscais.

"No final, conseguimos fazer o trabalho", afirmou Thune.

Uma análise do Gabinete do Orçamento do Congresso (CBO), um organismo não partidário, concluiu que mais 11,8 milhões de americanos ficariam sem seguro até 2034 se o projeto de lei se tornasse lei.

Manifestantes protestam contra o pacote de reduções fiscais e cortes na despesa do Presidente Donald Trump, em Washington, a 30 de junho de 2025 AP Photo

O CBO afirmou que o pacote aumentaria o défice em cerca de 3,3 biliões de dólares (2,8 biliões de euros) ao longo da década.

O líder dos democratas no Senado, Chuck Schumer, de Nova Iorque, afirmou que "os republicanos estão em apuros porque sabem que o projeto de lei é muito impopular".

O que contém o projeto de lei?

O projeto de lei inclui 4.5 biliões de dólares (3.8 biliões de euros) em cortes de impostos, de acordo com a última análise do CBO, tornando permanentes as taxas de Trump de 2017, que expirariam no final do ano se o Congresso não agisse, enquanto adicionava as novas que ele fez campanha, incluindo nenhum imposto sobre gorjetas.

O pacote do Senado reverteria milhares de milhões de dólares em créditos fiscais para a energia verde, que os democratas alertam para o facto de poderem acabar com os investimentos na energia eólica e solar em todo o país.

O pacote impõe cortes de 1,2 biliões de dólares (mil biliões de euros), em grande parte no Medicaid e nas senhas de alimentação, impondo requisitos de trabalho a pessoas fisicamente aptas, incluindo alguns pais e americanos mais velhos, tornando a elegibilidade para a inscrição mais rigorosa e alterando os reembolsos federais aos Estados.

Além disso, o projeto de lei prevê um aumento de 350 mil milhões de dólares (297 mil milhões de euros) para as fronteiras e a segurança nacional, incluindo para as deportações, parte das quais pagas com novas taxas cobradas aos imigrantes.