Vice-comandante da Marinha russa morto em ataque ucraniano em Kursk
Direitos de autor AP Photo
De Euronews
Publicado a
As autoridades russas confirmaram na quinta-feira que o vice-comandante da Marinha russa, Major-General Mikhail Gudkov, foi morto num ataque ucraniano na região russa de Kursk.

O vice-comandante da Marinha russa, o Major-General Mikhail Gudkov, foi morto num ataque ucraniano na região russa de Kursk.

Oleg Kozhemyako, governador da região russa de Primorsky Krai, confirmou esta quinta-feira e disse que Gudkov tinha sido morto “no cumprimento do seu dever de oficial”, juntamente com outros, e não forneceu mais pormenores.

Os canais do Telegram militares russos e ucranianos tinham informado anteriormente que Gudkov tinha sido morto juntamente com outros 10 militares num ataque ucraniano a um posto de comando.

Gudkov dirigia anteriormente a 155.ª Brigada de Fuzileiros do exército russo, que esteve envolvida na execução de prisioneiros de guerra ucranianos.

Os fuzileiros russos capturados desta Brigada confirmaram que mataram, ou testemunharam a morte, de soldados ucranianos capturados e também filmaram e publicaram os vídeos da tortura e execução dos soldados.

A 155.ª Brigada de Fuzileiros da Frota do Pacífico da Rússia foi transferida para a região russa de Kursk após a incursão surpresa da Ucrânia em agosto de 2024.

Gudkov é um dos oficiais militares russos mais graduados a ser morto pela Ucrânia desde que a Rússia lançou a sua invasão.

Moscovo já tinha condecorado Gudkov por “bravura na ação militar contra a Ucrânia”.

O presidente russo, Vladimir Putin, nomeou-o comandante-chefe adjunto da marinha em março, de acordo com um comunicado publicado nosite do Kremlin.

Kiev não comentou oficialmente o acontecimento.

