No sábado, as equipas de salvamento vasculharam as margens dos rios devastados e reviraram os escombros em busca das pessoas ainda desaparecidas depois de as cheias terem varrido o Texas no dia anterior.

O número de mortos devido às cheias subiu para 70, com 59 pessoas mortas no condado de Kerr, segundo as autoridades locais. Destas, 21 são crianças.

As restantes vítimas mortais eram de zonas periféricas.

O número de mortos e de desaparecidos pode aumentar.

O número de raparigas desaparecidas do Camp Mystic, um campo de férias cristão, desceu para 11, em comparação com as 27 desaparecidas inicialmente. A maioria dos mortos foi encontrada nas proximidades.

O rio Guadalupe subiu mais de oito metros em apenas 45 minutos na sexta-feira, destruindo casas, acampamentos e veículos. A catástrofe desenrolou-se à medida que as fortes chuvas continuaram a cair em todo o Texas durante o fim de semana, provocando mais avisos de inundações repentinas.

Presidente dos EUA, Donald Trump, assinou uma declaração de catástrofe de grandes proporções para o condado de Kerr. A declaração permitirá que os socorristas tenham acesso aos recursos necessários à medida que continuam a trabalhar nos esforços de busca e recuperação.

As operações de busca e salvamento intensificaram-se no sábado, com helicópteros, barcos e drones a serem utilizados para recuperar os residentes retidos e localizar os desaparecidos.

"Vamos encontrar cada um deles", disse o governador Greg Abbott.

As autoridades estão a ser questionadas sobre se foram emitidos avisos adequados aos acampamentos e aos residentes numa área há muito conhecida pelas graves inundações repentinas.

O pessoal responsável defendeu, até agora, as suas ações, afirmando que não esperavam um aguaceiro tão intenso, equivalente a meses de chuva na região.

Funcionários vasculham as margens do rio Guadalupe depois de uma inundação repentina ter varrido a área no sábado, 5 de julho de 2025, em Hunt, Texas. Julio Cortez/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

As colinas ao longo do rio Guadalupe, no centro do Texas, estão repletas de acampamentos para jovens e parques de campismo. A área é especialmente popular na altura do feriado de 4 de julho, o que torna mais difícil saber quantos estão desaparecidos.

"Não queremos nem começar a fazer estimativas neste momento", disse Dalton Rice, o gerente da cidade.

O serviço privado de meterologia, AccuWeather, disse que tinha enviado avisos, bem como o Serviço Nacional de Meteorologia, ambos emitiram alertas sobre possíveis inundações repentinas horas antes da devastação.

Espera-se que os esforços de salvamento continuem durante o fim de semana, enquanto as autoridades trabalham para encontrar os desaparecidos e avaliar a extensão total dos danos.