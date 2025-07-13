Caça israelita ficou sem combustível no ataque a Teerão. Como é que o piloto do F-15 evitou aterragem de emergência no Irão?

Durante a guerra dos 12 dias e no ataque a Teerão, um caça F-15 do país sofreu uma avaria no sistema de combustível e exigiu uma aterragem de emergência, mas a resposta atempada dos militares e o envio imediato da aeronave de reabastecimento impediram que isso acontecesse.
Segundo o relatório, um dos tanques de combustível da aeronave sofreu uma avaria técnica durante as operações perto de Teerão, impedindo o acesso ao combustível necessário. Como resultado, o piloto encontrou uma grave escassez de combustível enquanto conduzia operações nas profundezas do território iraniano. Além disso, ao contrário das missões anteriores da Força Aérea israelita, a operação não implantou um avião porta-combustível com antecedência.
No entanto, depois de identificar o problema, o piloto relatou-o imediatamente, e os militares israelitas rapidamente despacharam aeronaves de entrega de combustível para o local. O avião chegou ao caça a tempo, e o israelita F-15 conseguiu evitar uma aterragem de emergência em território iraniano através da realização de operações de reabastecimento aéreo.
Outro plano de emergência estava a ser considerado para tais casos, que teria incluído uma aterragem de emergência no vizinho Irão, informou o Jerozalem Post.
O Canal 12 de Israel noticiou que Tomer Barr, comandante da força aérea do país, disse antes de lançar ataques ao Irão, conhecido como Operação Tolo Sheeran, que de acordo com a avaliação interna dos militares israelitas, 10 combatentes provavelmente seriam abatidos devido ao desempenho das defesas aéreas do Irão.
Essa avaliação tinha sido levantada em briefings secretos das IDF como risco operacional. No entanto, segundo a comunicação social israelita, nenhum dos combatentes do país afluiu durante a guerra dos 12 dias.