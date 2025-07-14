À Euronews, o ministro dos Negócios Estrangeiros de Israel, Gideon Sa'ar, afirmou que o seu país não tem "qualquer intenção" de controlar a Faixa de Gaza a longo prazo.

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"Não temos qualquer intenção de o fazer", disse Sa'ar. "No que diz respeito à Faixa de Gaza, temos apenas preocupações de segurança".

Sa'ar parece contradizer o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu que, em maio, afirmou que Israel assumiria o controlo de toda a Faixa de Gaza após o fim da guerra.

"Nós [vamos] implementar o plano do (presidente) Trump, é um bom plano e faz a diferença e significa algo muito simples, que os residentes de Gaza que querem sair podem sair", disse Netanyahu, referindo-se a uma proposta apresentada por Trump de reinstalar toda a população de Gaza noutros países.

Mas Sa'ar acrescentou que o grupo militante palestiniano Hamas, que atualmente controla o enclave, "não pode fazer parte do futuro de Gaza".

"Se o Hamas estiver disposto a depor as armas, se estiver disposto a desmilitarizar a Faixa de Gaza, podemos fazê-lo através de uma via política".

Sa'ar também classificou como "ridículas" as críticas de alguns países ocidentais de que a operação militar de Israel em Gaza tem sido desproporcionada.

"O que diriam do ataque ocidental contra o ISIS, que destruiu o ISIS? Foi proporcional?", questionou, referindo-se ao Estado Islâmico, que em tempos governou grande parte da Síria e do Iraque.

O ataque do Hamas ao sul de Israel, em 7 de outubro de 2023, que motivou a operação militar de retaliação em Gaza, foi proporcional: "Israel deve concordar com a existência deste Estado terrorista, a uma milha das suas comunidades, quais são as suas proporções neste caso? Estes Estados terroristas devem ser eliminados como um Estado".

Cerca de 1.200 israelitas, na sua maioria civis, foram mortos nesse ataque e 250 outros foram levados como reféns para Gaza, dos quais 20 se pensa que ainda estão vivos.

O Ministério da Saúde, dirigido pelo Hamas, afirma que mais de 58 000 palestinianos foram mortos na operação militar israelita que se seguiu.

Um acordo de cessar-fogo de 60 dias para Gaza, patrocinado pelos EUA, que permitiria ao Hamas libertar os restantes reféns, não se concretizou até à data.

Israel indicou que estaria disposto a pôr termo a todas as hostilidades se o Hamas entregasse as suas armas e renunciasse a governar Gaza.

Sa'ar encontra-se em Bruxelas para participar na reunião ministerial UE-Vizinhança do Sul, um encontro destinado a aprofundar a cooperação da UE com Israel, bem como com nove outros parceiros do Sul, incluindo a Palestina, a Síria e a Líbia.

É a primeira vez que Israel e a Palestina estarão representados a alto nível em Bruxelas desde o início da guerra em Gaza.

Ambas as partes indicaram que não existe qualquer plano de reunião. As negociações diretas entre a Autoridade Palestiniana, o governo da Cisjordânia, e Israel estão num impasse há mais de uma década, com muitos observadores a questionarem a viabilidade de uma solução de dois Estados.

A visita de Sa'ar coincide também com uma reunião dos 27 ministros dos Negócios Estrangeiros da UE, na terça-feira, que tem por objetivo discutir uma lista exaustiva de 10 possibilidades de resposta da UE à violação por Israel do Acordo de Associação UE-Israel por não respeitar os direitos humanos dos palestinianos.

A reunião tem lugar alguns dias depois de um recente acordo mediado pela chefe da política externa da UE, Kaja Kallas, para melhorar o fluxo de ajuda a Gaza.

Sa'ar defendeu o acordo com Kallas, afirmando que já havia combustível a entrar em instalações humanitárias como hospitais ou instalações de água em Gaza.

"Mas a única restrição ou o único problema que temos aqui é que o Hamas não pode tirar partido da ajuda como fez durante os últimos 21 meses", afirmou.

Na sua última atualização da ajuda humanitária, em 9 de julho, a ONU calculou que um terço dos habitantes de Gaza está a passar dias inteiros sem comer e que há mais pessoas em risco de morrer à fome. Os serviços de saúde enfrentam um encerramento iminente devido à falta de combustível.

Israel tem acusado repetidamente o Hamas de confiscar a ajuda destinada aos civis.

O ministro classificou também de "extremamente distorcida" a lista de opções da UE para retaliar a violação por Israel do Acordo de Associação UE-Israel.

De acordo com um documento emitido pelo gabinete de Kallas, visto pela Euronews, essas opções incluem a suspensão das viagens sem visto e o bloqueio das importações provenientes dos colonatos judeus.

"Apesar de considerarmos que este processo não é justo e que está extremamente distorcido, demos respostas e apresentámos factos", disse Sa'ar. "Espero que também amanhã prevaleçam os Estados-Membros que consideram que não é do interesse da UE ir contra Israel".