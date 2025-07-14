Ataques israelitas matam pelo menos 32 pessoas em Gaza

Os ataques israelitas mataram pelo menos 32 pessoas em Gaza no domingo, com o número de mortos na guerra de Israel na Faixa de Gaza a ultrapassar os 58.000 após 21 meses de guerra, segundo as autoridades sanitárias locais.

PUBLICIDADE PUBLICIDADE

As autoridades do Hospital Al-Awda, no centro de Gaza, disseram que receberam dez corpos na sequência de um ataque israelita a um ponto de recolha de água nas proximidades de Nuseirat. Seis crianças estarão entre os mortos.

As Forças de Defesa de Israel afirmaram que tinham como alvo um militante, mas um erro técnico fez com que as munições caíssem "a dezenas de metros do alvo".

Separadamente, as autoridades sanitárias disseram que um ataque israelita atingiu um grupo de cidadãos que caminhavam na rua no domingo à tarde no centro da cidade de Gaza, matando 11 pessoas e ferindo cerca de 30 outras.

Na cidade central de Zawaida, um ataque israelita a uma casa matou nove pessoas, entre as quais duas mulheres e três crianças, informaram as autoridades do Hospital dos Mártires de Al-Aqsa. Mais tarde, o Hospital Al-Awda disse que um ataque a um grupo de pessoas em Zawaida matou duas pessoas.

As forças armadas israelitas afirmaram não ter conhecimento do ataque à casa, mas disseram ter atingido mais de 150 alvos nas últimas 24 horas, incluindo o que designaram por instalações de armazenamento de armas, lançadores de mísseis e postos de atiradores furtivos.

Israel culpa o Hamas pelas mortes de civis porque o grupo militante atua fora das zonas povoadas.

Apesar de meses de conversações destinadas a garantir um cessar-fogo, a libertar os reféns israelitas e a permitir a entrada de ajuda humanitária em Gaza, Israel e o Hamas continuam num impasse. Um dos principais pontos de discórdia centra-se na questão de saber se as tropas israelitas devem permanecer no terreno durante uma eventual pausa nos combates.

Israel afirma que terminará a guerra quando o Hamas se render, se desarmar e se exilar - algo que o Hamas se recusa a fazer. O Hamas diz que está disposto a libertar os restantes 50 reféns, cerca de 20 dos quais se diz estarem vivos, em troca do fim da guerra e da retirada total das forças israelitas.

A guerra começou quando militantes do Hamas atacaram o sul de Israel a 7 de outubro de 2023, matando cerca de 1200 pessoas, na sua maioria civis. O Hamas fez 251 pessoas reféns.

A ofensiva israelita que se seguiu matou, até à data, mais de 58.000 palestinianos, na sua maioria mulheres e crianças, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, gerido pelo Hamas, cujos números não distinguem entre combatentes e civis.

O exército israelita afirma que 890 dos seus soldados morreram desde o início da guerra.