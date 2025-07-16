Os indícios alarmantes da deterioração da situação psicológica dos soldados israelitas continuam, com três suicídios registados em apenas dez dias, todos eles soldados que participaram na guerra contra Gaza. O Canal 12 de Israel noticiou que um soldado da Brigada Nahal se suicidou na segunda-feira de manhã numa base militar nos Montes Golã, tornando-se assim o terceiro soldado a pôr termo à sua vida em menos de duas semanas.

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O jornal Yediot Aharonot noticiou que o soldado serviu em Gaza durante mais de um ano, enquanto outro soldado da brigada “Golani” se suicidou dentro da base “Sde Teman”, no deserto de Negev, depois de ter sido submetido a uma investigação conduzida pela polícia de investigação militar, que decidiu retirar-lhe a sua arma pessoal, mas mais tarde conseguiu usar a arma do seu companheiro para se suicidar. O site Walla também noticiou um terceiro caso de um soldado que se suicidou durante a mesma semana, após meses de sofrimento psicológico relacionado com a guerra em Gaza e no Líbano, e com as duras cenas que a acompanharam.

De acordo com os meios de comunicação israelitas, pelo menos 44 soldados suicidaram-se desde o início da guerra em Gaza, a 7 de outubro de 2023, todos eles sofrendo de perturbações psicológicas resultantes da participação nos combates.

Indicadores de campo sobre a deterioração do estado psicológico dos soldados

O jornal israelita Haaretz noticiou que o fenómeno dos suicídios de soldados está a aumentar em comparação com os anos anteriores. De acordo com o jornal, 15 soldados suicidaram-se desde o início de 2025, em comparação com apenas 21 casos durante todo o ano de 2024. Explicou ainda que a maioria dos soldados que cometeram suicídio são reservistas no ativo, e que uma grande percentagem deles passou por situações traumáticas durante o combate que afetaram gravemente a sua saúde mental.

No mesmo contexto, o exército israelita está a sofrer uma crise de efetivos, o que levou os seus dirigentes a tomar medidas excecionais, incluindo a participação de unidades de elite e de comandos na realização de missões tradicionais no terreno que não são proporcionais à natureza da sua formação. Em particular, a 98.ª Divisão de Paraquedistas, que inclui unidades de comandos, recorreu à execução de missões de infantaria no terreno, apesar de não estarem devidamente preparadas, o que se reflete negativamente no desempenho.

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O Canal 12 de Israel citou testemunhos de soldados que confirmaram que o seu comando está a negociar o prolongamento do seu serviço militar por mais um ano, num contexto de longas operações que, por vezes, decorrem durante mais de 12 horas por dia. Esta evolução levou alguns soldados a recusarem regressar ao combate, o que levou à detenção de alguns deles.

Crise estrutural no recrutamento e baixa moral

O Instituto de Estudos de Segurança Nacional de Israel alertou para o facto de o exército estar a enfrentar uma das mais graves crises de pessoal de sempre. O instituto sublinhou que o exército precisa de dezenas de milhares de soldados, tendo em conta o desgaste atual em mais do que uma frente. Um inquérito realizado pelo instituto revelou que 71% dos israelitas consideram que a isenção do serviço militar para os judeus haredi enfraquece a motivação para servir, enquanto 42% consideram que esta isenção afeta a sua vontade de encorajar os filhos a alistarem-se no exército.

A crise também se reflete na estrutura do serviço militar, uma vez que o sistema de segurança procura prolongar os períodos de alistamento e manter os soldados em serviço durante o máximo de tempo possível, exacerbando os sentimentos de desgaste e descontentamento entre os soldados.

Perante esta realidade, o exército do Estado hebreu tem cada vez mais dificuldade em impor o seu controlo efetivo no terreno, especialmente tendo em conta a vasta área geográfica sobre a qual procura estender a sua autoridade e a necessidade de um grande destacamento terrestre para garantir esse controlo.

De acordo com a Rádio do Exército israelita, o número de soldados mortos desde o início da guerra atingiu mais de 890, enquanto o número de feridos ultrapassou os 10.000. O Canal 12 de Israel revelou que cerca de 20.000 soldados sofrem de sintomas de stress pós-traumático, o que reflete a magnitude da crise psicológica no seio do exército.