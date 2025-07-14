O exército israelita afirmou esta segunda-feira que tinha atingido tanques militares no sul da Síria, numa altura em que as forças governamentais e as tribos beduínas entram em confronto com as milícias drusas.

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Pelo menos 30 pessoas morreram e cerca de 100 ficaram feridas em ferozes confrontos entre milícias locais e facções tribais no sul da província de Sweida, de acordo com o Ministério do Interior da Síria.

A violência, que eclodiu durante o fim de semana, continuou esta segunda-feira, com as forças governamentais destacadas para restabelecer a ordem a serem arrastadas para confrontos com grupos armados locais.

O Observatório Sírio para os Direitos Humanos, um organismo independente sediado no Reino Unido, registou um número mais elevado e diz que pelo menos 50 pessoas morreram nos combates, incluindo duas crianças e seis membros das forças de segurança.

Os distúrbios começaram com uma série de raptos entre membros da minoria religiosa drusa e clãs sunitas beduínos.

Combatentes de um clã sunita beduíno AP Photo

De acordo com o observatório, as hostilidades foram desencadeadas quando membros de tribos beduínas montaram um posto de controlo, onde alegadamente atacaram e raptaram um jovem druso que vendia legumes.

Este incidente deu origem a raptos por retaliação de ambos os lados: "Ocorreram alguns confrontos com grupos armados ilegais, mas as nossas forças estão a fazer o seu melhor para evitar quaisquer vítimas civis", disse o porta-voz do Ministério do Interior, Noureddine al-Baba, à televisão estatal Al-Ikhbariya, confirmando que as forças de segurança entraram na cidade na madrugada de segunda-feira.

O Ministério do Interior classificou a situação como "uma escalada perigosa", atribuindo a deterioração da segurança à "ausência de instituições oficiais relevantes", que, segundo ele, aprofundou o caos e dificultou os esforços da comunidade local para restaurar a calma.

Israel e a minoria drusa

Israel já interveio anteriormente na Síria em defesa da minoria drusa.

Em maio, as forças israelitas atacaram um local perto do palácio presidencial em Damasco, no que foi visto como um aviso ao presidente interino Ahmad al-Sharaa. O ataque ocorreu depois de dezenas de mortos em combates entre homens armados pró-governamentais e combatentes drusos, no início do ano, na cidade de Sahnaya e no subúrbio de Jaramana, de Damasco, de maioria drusa.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, e o então ministro da Defesa, Israel Katz, afirmaram numa declaração na altura que Israel "não permitirá a implantação de forças (governamentais sírias) a sul de Damasco ou qualquer ameaça à comunidade drusa".

Em Israel, os drusos são vistos como uma minoria leal e servem frequentemente nas forças armadas.

Forças leais ao atual governo sírio fazem a oração do meio-dia AP Photo

Os drusos - um grupo esotérico que se separou do xiismo ismaelita no século X - estão concentrados em Sweida e em certos subúrbios de Damasco, como Jaramana e Ashrafiyat Sahnaya.

Durante os 14 anos de guerra civil na Síria, as fações drusas formaram as suas próprias milícias e mantiveram-se em grande parte autónomas. Desde o colapso do regime de Bashar al-Assad, os drusos têm estado divididos quanto à possibilidade de se reconciliarem com o novo governo de Damasco. No início deste ano, alguns grupos drusos entraram em confronto com as forças de segurança alinhadas com as atuais autoridades.

O Observatório Sírio afirmou que as forças governamentais se colocaram do lado dos beduínos em alguns confrontos, complicando ainda mais uma dinâmica de poder local já volátil.