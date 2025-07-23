Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Terra
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Publicidade

Detido em Madrid um dos 10 criminosos mais procurados em Espanha

"Os 10 fugitivos mais procurados" pela Polícia Nacional de Espanha
"Os 10 fugitivos mais procurados" pela Polícia Nacional de Espanha Direitos de autor  Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved.
Direitos de autor Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved.
De Escarlata Sánchez & Euronews en español
Publicado a
Partilhar Comentários
Partilhar Close Button

Álvaro Pasquín Mora, conhecido como o "fugitivo das tatuagens", foi capturado pela Polícia Nacional num barracão em Colonia Jardín, Madrid, onde estava escondido há cinco anos.

A Polícia Nacional deteve Álvaro Pasquín Mora, conhecido como o "fugitivo das tatuagens" e um dos dez criminosos mais procurados em Espanha, depois de ter passado cinco anos escondido num barracão no bairro madrileno de Colonia Jardín.

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

Era procurado por um crime de abuso sexual cometido em 2017 em Madrid, cujo prazo de prescrição expirava a 31 deste mês.

A investigação começou em 2020, na sequência de uma ordem judicial emitida para localizar e prender Pasquín Mora .

Depois de esgotados os canais de investigação convencionais, os agentes decidiram incluir o suspeito na lista dos dez criminosos mais procurados do país, com o objetivo de recolher informações do público sobre o seu paradeiro. Graças às informações recebidas através da lista de correio eletrónico criada para a campanha, foi possível localizar o fugitivo.

Cinco anos sem sair de um barracão

Os investigadores descobriram que ele estava escondido num barracão nas traseiras de uma casa no bairro de Colonia Jardín, em Madrid, a partir do qual fazia encomendas a empresas de entrega de alimentos usando uma identidade falsa. Também alterou o seu aspeto físico para dificultar a sua identificação, deixando crescer o cabelo que pintou de louro.

Desde que o mandado de captura foi emitido, em 2020, o homem manteve-se escondido no barracão para evitar ser detetado, esperando que o prazo de prescrição do crime de era acusado, dia 31 deste mês, chegasse. Por esta razão, a polícia intensificou o trabalho policial estabelecendo um dispositivo na terça-feira que culminou na sua detenção. O homem foi depois entregue às autoridades judiciais que decretaram a sua prisão imediata.

Em julho de 2024, a Polícia Nacional lançou uma nova campanha para localizar dez fugitivos procurados por diferentes tribunais nacionais e internacionais. Nestes dois anos, seis fugitivos já foram detidos, restando apenas quatro por localizar.

Ir para os atalhos de acessibilidade
Partilhar Comentários

Notícias relacionadas

Capturados em Espanha os dois últimos fugitivos de Vale de Judeus

Um dos fugitivos mais procurados da Europa está escondido na Serra Leoa, segundo as autoridades neerlandesas

Detido em Marrocos um dos cinco fugitivos da cadeia de Vale de Judeus