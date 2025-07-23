Detido em Madrid um dos 10 criminosos mais procurados em Espanha

A Polícia Nacional deteve Álvaro Pasquín Mora, conhecido como o "fugitivo das tatuagens" e um dos dez criminosos mais procurados em Espanha, depois de ter passado cinco anos escondido num barracão no bairro madrileno de Colonia Jardín.

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Era procurado por um crime de abuso sexual cometido em 2017 em Madrid, cujo prazo de prescrição expirava a 31 deste mês.

A investigação começou em 2020, na sequência de uma ordem judicial emitida para localizar e prender Pasquín Mora .

Depois de esgotados os canais de investigação convencionais, os agentes decidiram incluir o suspeito na lista dos dez criminosos mais procurados do país, com o objetivo de recolher informações do público sobre o seu paradeiro. Graças às informações recebidas através da lista de correio eletrónico criada para a campanha, foi possível localizar o fugitivo.

Cinco anos sem sair de um barracão

Os investigadores descobriram que ele estava escondido num barracão nas traseiras de uma casa no bairro de Colonia Jardín, em Madrid, a partir do qual fazia encomendas a empresas de entrega de alimentos usando uma identidade falsa. Também alterou o seu aspeto físico para dificultar a sua identificação, deixando crescer o cabelo que pintou de louro.

Desde que o mandado de captura foi emitido, em 2020, o homem manteve-se escondido no barracão para evitar ser detetado, esperando que o prazo de prescrição do crime de era acusado, dia 31 deste mês, chegasse. Por esta razão, a polícia intensificou o trabalho policial estabelecendo um dispositivo na terça-feira que culminou na sua detenção. O homem foi depois entregue às autoridades judiciais que decretaram a sua prisão imediata.

Em julho de 2024, a Polícia Nacional lançou uma nova campanha para localizar dez fugitivos procurados por diferentes tribunais nacionais e internacionais. Nestes dois anos, seis fugitivos já foram detidos, restando apenas quatro por localizar.