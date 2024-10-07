Detido em Marrocos um dos cinco fugitivos da cadeia de Vale de Judeus

Fábio Loureiro, conhecido como Fábio "Cigano", um dos cinco reclusos que se evadiram há um mês da cadeia de Vale de Judeus, em Alcoentre, foi capturado.

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Em comunicado, a Polícia Judiciária (PJ) avança que o homem, considerado perigoso, foi detido em Marrocos.

“O evadido do Estabelecimento Prisional de Vale de Judeus, Fábio Loureiro, foi detido, ontem, pelas 22:00, em Tânger, pelas autoridades marroquinas, com a colaboração das autoridades espanholas, em estreita articulação com a Polícia Judiciária (PJ) que, desde o dia da fuga, a 7 de setembro, desenvolveu um trabalho ininterrupto de investigação e de recolha de informação”, refere a Judiciária em comunicado.

Fábio Loureiro, de 34 anos, é um dos dois portugueses, de um grupo de cinco reclusos, que se evadiram no mesmo dia, no mês passado, da cadeia de alta segurança de Vale de Judeus. Os outros quatro homens, um português e três estrangeiros, continuam em fuga.

Fábio "Cigano" estava a cumprir pena de 25 anos

Natural de Lagoa, no Algarve, Fábio Loureiro encontrava-se a cumprir uma pena de 25 anos pelos crimes de tráfico, associação criminosa, extorsão, branqueamento de capitais, injúria, furto qualificado, resistência e coação sobre funcionário e condução sem habilitação legal.

Fábio já tinha sido intercetado pela polícia várias vezes, antes de ser condenado à pena de prisão de 25 anos, tendo mesmo chegado a ser detido em 2011 após ser apanhado numa operação de combate ao tráfico de droga. Acabou por ser libertado quando um amigo alegou que os 11 quilos de haxixe apreendidos eram dele e não de Fábio.

A ministra da Justiça já reagiu à captura de Fábio Loureiro, tendo parabenizado o "trabalho ininterrupto de investigação e recolha de informação" da PJ. Agradeceu, ainda, às autoridades espanholas e marroquinas pela colaboração, em comunicado citado pela agência Lusa.

Na altura da fuga dos prisioneiros, especulou-se sobre a possibilidade de estes terem ou não saído de Portugal. Até ao dia de hoje, Fábio foi o único dos cinco reclusos a ser encontrado, mas o seu testemunho poderá ser crucial para que o paradeiro dos restantes seja descoberto.

De acordo com a CNN Portugal, a detenção de Fábio Loureiro foi realizada pela polícia marroquina, com um acompanhamento à distância da Polícia Judiciária, devendo o jovem ser, agora, presente a um juiz que deverá aplicar uma medida de coação, ainda em Marrocos.

A fuga dos cinco prisioneiros de Vale de Judeus aconteceu no dia 7 de setembro e, apesar de ter sido registada pelos sistemas de videovigilância da prisão pelas 09:56, só foi detetada 40 minutos depois, quando os restantes reclusos regressavam às celas.

De acordo com a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, a fuga realizou-se com recurso a ajuda externa, "através do lançamento de uma escada, que permitiu aos reclusos escalarem o muro e acederem ao exterior". Os cinco reclusos terão esperado pelo momento em que os guardas estariam concentrados a controlar as visitas à prisão e, em poucos instantes, conseguiram escapar.