Tailândia fecha postos fronteiriços com o Camboja depois de soldado ficar ferido na explosão de mina terrestre

A Tailândia anunciou na quarta-feira que vai encerrar os postos fronteiriços com o Camboja a partir das suas províncias do nordeste, bem como retirar o seu embaixador e expulsar o diplomata do Camboja, na sequência de um incidente em que um soldado tailandês perdeu uma perna na explosão de uma mina terrestre.

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Segundo um comunicado do exército tailandês, cinco soldados ficaram feridos quando um deles pisou uma mina terrestre numa zona fronteiriça.

O incidente suscitou uma reação rápida por parte do governo tailandês, tendo o primeiro-ministro em exercício, Phumtham Wechayachai, afirmado que o Ministério dos Negócios Estrangeiros iria apresentar um protesto oficial ao Camboja e que seriam ponderadas outras medidas.

O incidente com a mina terrestre de quarta-feira ocorreu uma semana depois de três outros soldados tailandeses terem sido feridos após terem pisado uma mina terrestre numa área diferente ao longo da fronteira, que tem várias pequenas bolsas reivindicadas por ambos os países.

As autoridades tailandesas afirmam que as minas foram colocadas recentemente ao longo de caminhos que, por acordo mútuo, deveriam ser seguros.

Soldados tailandeses inspecionam uma zona fronteiriça na província de Ubon Ratchathani, onde o Exército Real Tailandês afirmou terem sido encontradas duas minas terrestres AP

As autoridades tailandesas afirmaram que as minas eram de fabrico russo e não eram do tipo utilizado pelas forças armadas tailandesas.

A declaração do exército apelou ao Camboja para que "assuma a responsabilidade por este incidente, que constitui uma séria ameaça à paz e à estabilidade na região fronteiriça entre os dois países".

O Camboja rejeitou a versão tailandesa dos acontecimentos como "acusações infundadas" e negou ter colocado novas minas ao longo da fronteira, salientando que muitas minas e outros engenhos por explodir permanecem por todo o país, herança de uma guerra civil e de distúrbios que começaram em 1970 e só terminaram em 1998.

Desde o fim dos combates, cerca de 20.000 cambojanos foram mortos e cerca de 45.000 ficaram feridos pelos restos de explosivos de guerra.

O porta-voz do Ministério da Defesa, tenente-general Maly Socheata, afirmou que a explosão da mina terrestre ocorreu em território cambojano e acusou a Tailândia de ter violado um acordo de 2000 "relativo à utilização dos caminhos acordados para as patrulhas".

Soldados tailandeses inspecionam uma zona fronteiriça na província de Ubon Ratchathani, onde o Exército Real Tailandês afirmou terem sido encontradas duas minas terrestres. AP

Muitos postos de controlo fronteiriços já tinham sido encerrados por uma das partes ou funcionavam com restrições, depois de as relações entre os vizinhos se terem deteriorado na sequência de um confronto armado, a 28 de maio, em que um soldado cambojano foi morto numa das várias pequenas áreas de terreno contestadas.

Os esforços para desanuviar a situação foram dificultados pelas paixões nacionalistas que se acenderam em ambos os países. Existe uma inimizade histórica entre as duas nações.

Houve consequências políticas importantes na Tailândia, tendo a antiga primeira-ministra Paetongtarn Shinawatra sido suspensa do cargo no mês passado, depois de ter feito o que os críticos consideraram ser um comentário depreciativo sobre as forças armadas do seu país numa chamada telefónica para o antigo primeiro-ministro do Camboja, Hun Sen, que divulgou uma gravação da mesma.