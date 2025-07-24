Organizações humanitárias acusaram as autoridades italianas de seguirem uma política sistemática de punir os navios de resgate pertencentes a organizações não governamentais, após terem detido cinco navios nos últimos seis meses, num momento em que aumentam os alertas de que essa escalada pode levar a um aumento no número de afogamentos numa das rotas migratórias mais mortíferas do mundo.

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A organização Sea-Watch, com sede em Berlim, confirmou na terça-feira que o seu navio Aurora ficou retido no porto de Lampedusa por 20 dias, depois de ter realizado uma operação de resgate de cerca de 70 pessoas em águas internacionais, que sofriam de queimaduras por combustível, desidratação e náuseas. O pequeno navio Dakini, que participou na operação, também foi impedido de abandonar o porto.

Carla Primic, chefe de operações a bordo do Aurora, considerou que "esta decisão é puramente política. Quem salva é punido. Esta é a realidade em 2025".

A organização explicou que as autoridades italianas ordenaram que as pessoas resgatadas fossem transferidas para o porto de Pozallo, no sul do país, mas a tripulação decidiu dirigir-se para Lampedusa, geograficamente mais próxima, devido às más condições meteorológicas e à gravidade da situação a bordo do navio. O comunicado acrescentava: “Recebemos a aprovação expressa das autoridades italianas e facultámos informação sobre todos os detalhes da ação antes de o navio entrar em Lampedusa, após dez horas de navegação.”

Campanha crescente contra os navios de resgate desde 2023

O início da escalada remonta a junho passado, quando o navio Nadir, pertencente à organização alemã ResQship, foi detido durante 20 dias, tornando-se o primeiro veleiro a ser mantido retido desde que o governo italiano impôs leis rigorosas às operações de salvamento civil em 2023.

Seguiram-se outras iniciativas semelhantes, com as autoridades a impedirem também um navio da organização Sea-Eye de continuar as suas missões, sob a acusação de não cumprir as instruções relativas aos destinos de atracagem e ao número de operações de resgate permitidas. As autoridades impuseram restrições que impedem os navios de responder a mais de um pedido de socorro e os obrigam a transportar os sobreviventes para portos distantes no centro e norte da Itália.

Yelka Kretzschmar, um dos elementos da tripulação do Nadir, disse: "O Estado italiano está a usar todos os meios para nos afastar. O resultado é que as pessoas desaparecem no mar, afogam-se e sofrem sem que ninguém as veja, enquanto a Europa continua a encobrir esta realidade amarga."

As organizações acusam as autoridades europeias, tunisinas e líbias de estarem envolvidas em "operações de repulsão e repatriamento forçado" de migrantes para zonas perigosas, incluindo campos de detenção e tortura, ou de os abandonarem no deserto.

Ataques e receios de "silenciamento das testemunhas"

A Sea Watch indicou que as novas medidas afetaram até mesmo pequenas embarcações incapazes de resgatar pessoas a bordo, como a Dakini, cujas funções se limitam a fornecer coletes salva-vidas e água. A tripulação afirmou, em comunicado: "Estamos perante uma nova fase da política de dissuasão, em que agora são alvo os pequenos navios de apoio humanitário, no âmbito do que é conhecido como minifrota."

Recorde-se que 2025 marca o décimo aniversário do início das operações de resgate lideradas por organizações não governamentais no Mediterrâneo, que resultaram no resgate de mais de 175.000 pessoas durante a última década, apesar do aumento das pressões e das perseguições legais.

No início deste mês, 32 organizações humanitárias emitiram uma declaração conjunta exigindo o fim da “obstrução sistemática dos esforços de resgate”, alertando que a ausência dos navios das organizações levará a “um aumento enorme no número de mortes e a violações invisíveis em alto mar”.

Um "muro invisível' e 800 mortos desde o início do ano

Neste contexto, o navio Nadir continua retido pela segunda vez consecutiva no porto de Lampedusa, apesar dos apelos de socorro contínuos. O médico britânico James Watson, que se voluntariou quatro vezes para seguir a bordo do navio, disse: "É como se houvesse um muro invisível. Ouves os pedidos, sentes o pânico nas vozes dos que ligam, sabes que existem vidas em perigo, mas estás completamente impotente."

Watson referiu que, com estas medidas, o governo italiano procura "afastar as testemunhas" das águas do Mediterrâneo, acrescentando: "Não só mais pessoas vão morrer, como também não vamos saber nada sobre elas. Não haverá ninguém para observar, para relatar, para documentar. Essas pessoas morrerão em silêncio."

De acordo com estimativas da Organização Internacional para as Migrações, mais de 800 pessoas morreram no Mediterrâneo desde o início de 2025, com especulações de que o número real seja muito maior.