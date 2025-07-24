Defesa e tarifas no topo da agenda do jantar de Berlim entre Merz e Macron

O presidente francês, Emmanuel Macron, viajou para Berlim na quarta-feira para conversar com o chanceler alemão, Friedrich Merz, durante um jantar.

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Merz afirmou que os líderes iriam discutir as negociações tarifárias entre a UE e os EUA, uma vez que o prazo para a aplicação de direitos aduaneiros de 30% aos produtos europeus está a aproximar-se rapidamente. Pensa-se que está iminente um acordo.

A política de defesa conjunta também deverá ocupar um lugar de destaque na ordem de trabalhos, especialmente no contexto das tensões crescentes em torno do caça Future Combat Air System (FCAS), que deverá ser construído na Europa entre a França, a Alemanha e a Espanha. Prevê-se que os jatos estejam prontos no final da década e entrem em serviço em 2040.

Quase metade do poder económico da zona euro vem da França e da Alemanha.

Defesa domina a agenda

Os conflitos correm o risco de ebulição no que diz respeito aos caças, uma vez que as três empresas, a francesa Dassault, a alemã Airbus e a espanhola Indra Sistemas, são tecnicamente concorrentes e os franceses estão alegadamente a tentar dominar o processo.

O projeto germano-francês do tanque MGCS (Main Ground Combat System) também corre o risco de ter problemas.

O especialista em relações franco-alemãs do Conselho Alemão de Relações Externas (DGAP), Jacob Ross, acredita que Macron quer manter o FCAS, uma vez que é um importante porta-estandarte da sua política europeia e de segurança desde 2017.

No entanto, Macron está a perder influência, uma vez que deverá abandonar o cargo após 2027. No próximo ano, terá início a fase crucial da campanha eleitoral para as eleições presidenciais e Macron será considerado fora de cena.

Ross diz que este facto é tido em conta nas exigências de renegociação do FCAS, sendo que Merz dificilmente aceitará as exigências de Macron.

"Isso fá-lo-ia parecer fraco e causaria muito descontentamento na política e na administração alemãs que, em muitos pontos, continuam a pensar e a decidir de uma forma muito transatlântica e desconfiam da França", diz Ross à Euronews.

"Se o FCAS falhar, pode desencadear um efeito dominó. Isto porque o projeto gémeo MGCS, que está intimamente ligado ao FCAS, também estaria certamente à beira do colapso", acrescenta.

Esta situação é particularmente crítica, uma vez que a Alemanha e a UE estão a tentar substituir as contribuições dos EUA para a Ucrânia, na sequência da reeleição do presidente dos EUA, Donald Trump, que desviou largamente a sua atenção da Europa.

A relação de poder franco-alemã

Os laços entre França e Alemanha foram considerados frágeis durante a anterior chancelaria de Olaf Scholz. No entanto, os especialistas concordam que as duas potências têm vindo a dar-se melhor.

Os homólogos da Defesa, do Interior e dos Negócios Estrangeiros têm-se encontrado frequentemente desde a eleição do novo governo, há apenas dois meses, na Alemanha.

"No entanto, o chanceler, o presidente e todos os outros responsáveis sabem que a boa imagem e a comunicação, por si só, não valem nada. Este é um primeiro passo, muito semelhante ao da política interna alemã: é preciso inverter o estado de espírito e recuperar o otimismo", diz Ross.

Merz e Macron têm muito para discutir durante o jantar de duas horas. Para além das políticas de defesa, a energia, os acordos comerciais e as políticas europeias também vão estar no topo da agenda.