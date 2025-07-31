Os alertas de tsunami permaneceram em vigor na Nova Zelândia e no Chile na quinta-feira, um dia depois de um terramoto de magnitude 8,8 ao largo da costa da Rússia ter provocado ondas em todo o Pacífico.

Partes da Rússia, do Japão, do Havai e da costa ocidental dos EUA estiveram em alerta durante toda a quarta-feira, mas os avisos foram levantados porque o perigo parecia estar a diminuir na maioria dos locais.

As autoridades neozelandesas renovaram ao fim da tarde um aviso que pedia que as pessoas se mantivessem afastadas da água e das praias.

As autoridades informaram que a atividade de tsunami da América do Sul significava que as correntes fortes e invulgares poderiam continuar por mais 24 horas, segundo uma diretiva das autoridades.

As autoridades de gestão de emergências disseram que as costas da Nova Zelândia estavam a registar fortes correntes e ondas na madrugada de quinta-feira, à medida que a atividade do tsunami chegava à costa.

Pessoas no miradouro Baron enquanto um altifalante anuncia a necessidade de evacuar a área como precaução em caso de tsunami em Valparaíso, em 30 de julho de 2025. AP Photo

No último alerta, as autoridades retiraram um trecho da costa do país da área afetada por mares agitados causados por ondas de tsunami.

Não foram registadas grandes ondas de tsunami na Nova Zelândia, que fica a 9.656 quilómetros do epicentro do terramoto, mas algumas zonas registaram ondas 30 a 40 centímetros maiores do que o habitual. Dois terços dos neozelandeses vivem a menos de três quilómetros do oceano.

Os responsáveis pelo sistema nacional de alerta da Nova Zelândia, que emite alertas para todos os telemóveis do país com um som de sirene alto, defenderam a sua utilização na quinta-feira, depois de uma falha ter feito com que um alerta fosse enviado por engano repetidamente durante a noite.

O ministro da Gestão de Emergências, Mark Mitchell, disse que as falhas do sistema seriam investigadas.

Chile em alerta máximo

Na América do Sul, três dos quatro países com litoral no Pacífico suspenderam os alertas de tsunami.

As autoridades da Colômbia, Equador e Peru anunciaram na quarta-feira que os alertas de tsunami foram retirados.

No Chile, o país com o maior litoral do Pacífico na América do Sul, o governo manteve o alerta ao longo da maior parte do litoral, levantando-o em algumas áreas onde as autoridades disseram que não há mais riscos.

O ministro do Interior do Chile, Álvaro Elizalde, disse no final da quarta-feira que as ordens de evacuação permanecem em vigor nas áreas com alertas ativos e as aulas continuarão canceladas na quinta-feira.

Ele disse que as ondas atingiram uma altura de 1,1 metros em alguns lugares, e em um local chegaram a 2,5 metros.

O Chile é altamente vulnerável a terramotos e tsunamis.

Sinalização de rota de evacuação em caso de tsunami em Valparaíso, 30 de julho de 2025 AP Photo

Ameaça para os EUA "já passou completamente"

A secretária de Segurança Interna dos EUA, Kristi Noem, disse que a ameaça de um grande tsunami atingir os Estados Unidos "já passou completamente".

Noem, que se encontra no Chile onde está a participar em reuniões com funcionários, disse aos jornalistas na capital, Santiago: "Estamos em muito boa forma neste momento. Estávamos totalmente mobilizados e prontos para responder se necessário, mas gratos por não termos tido de lidar com a situação que poderia ter sido".

Um porta-voz da agência estatal de gestão de emergências do Alasca, Jeremy Zidek, disse num texto que não foram registados quaisquer danos.

A comunidade de Adak registou a maior onda de tsunami no Alasca, com 2,7 pés, ou seja, menos de um metro.

"Penso que o que realmente nos surpreendeu, tendo em conta a magnitude do terramoto em Kamchatka, é que não sentimos nada", disse Breck Craig, administrador da cidade de Adak. "O mau é que, a seguir, pode ser a nossa vez."

O terramoto de magnitude 8,8 de quarta-feira foi um dos quatro mais fortes deste século e um dos oito mais fortes desde 1900, de acordo com o USGS.

Ocorreu ao longo do Anel de Fogo do Pacífico, o anel de falhas sísmicas em torno do Oceano Pacífico onde ocorre a maior parte dos abalos do mundo.

O terramoto de 2011 no Japão e o de 2004 ao largo da Indonésia tiveram uma magnitude de 9,1. Em 2010, no Chile, também foi registado um outro com uma magnitude de 8,8.