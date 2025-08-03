Marcha pela paz em Gaza encerra a icónica Harbour Bridge em Sydney

Dezenas de milhares de manifestantes enfrentaram a chuva torrencial para atravessar a icónica Harbour Bridge de Sydney, apelando à paz e à distribuição de ajuda humanitária na Faixa de Gaza.

A convite dos organizadores da "Marcha pela Humanidade", os participantes transportaram panelas e frigideiras como símbolos da subnutrição, para além de cartazes e bandeiras palestinianas.

Entre os participantes estava Julian Assange, fundador da plataforma Wikileaks.

Entre os manifestantes encontrava-se Julian Assange, fundador da plataforma Wikileaks Dean Lewins/AP

O governo australiano está sob pressão interna para reconhecer o Estado da Palestina, seguindo o exemplo recente da França, do Canadá e do Reino Unido.

Em entrevista, o primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, estabeleceu como condição prévia para o reconhecimento de um Estado palestiniano o cumprimento de condições de segurança a longo prazo para Israel.

Os organizadores receberam luz verde para realizar a marcha no sábado por decisão da Justiça, apesar das objeções iniciais das autoridades.

Marcha pela paz em Gaza em Sydney, Austrália Dean Lewins/AP

Duas horas após o início da marcha, a multidão recebeu uma mensagem da polícia para parar e regressar à cidade por razões de segurança.