Marcha pela paz em Gaza encerra a icónica Harbour Bridge em Sydney

Marcha em Sydney pela paz em Gaza
Marcha em Sydney pela paz em Gaza Direitos de autor  Dean Lewins/AAP IMAGE
Direitos de autor Dean Lewins/AAP IMAGE
De Euronews com AP
Publicado a
Governo australiano sob pressão para reconhecer o Estado palestiniano.

Dezenas de milhares de manifestantes enfrentaram a chuva torrencial para atravessar a icónica Harbour Bridge de Sydney, apelando à paz e à distribuição de ajuda humanitária na Faixa de Gaza.

A convite dos organizadores da "Marcha pela Humanidade", os participantes transportaram panelas e frigideiras como símbolos da subnutrição, para além de cartazes e bandeiras palestinianas.

Entre os participantes estava Julian Assange, fundador da plataforma Wikileaks.

Entre os manifestantes encontrava-se Julian Assange, fundador da plataforma Wikileaks
Entre os manifestantes encontrava-se Julian Assange, fundador da plataforma Wikileaks Dean Lewins/AP

O governo australiano está sob pressão interna para reconhecer o Estado da Palestina, seguindo o exemplo recente da França, do Canadá e do Reino Unido.

Em entrevista, o primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, estabeleceu como condição prévia para o reconhecimento de um Estado palestiniano o cumprimento de condições de segurança a longo prazo para Israel.

Os organizadores receberam luz verde para realizar a marcha no sábado por decisão da Justiça, apesar das objeções iniciais das autoridades.

Marcha pela paz em Gaza em Sydney, Austrália
Marcha pela paz em Gaza em Sydney, Austrália Dean Lewins/AP

Duas horas após o início da marcha, a multidão recebeu uma mensagem da polícia para parar e regressar à cidade por razões de segurança.

