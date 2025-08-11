As fortes chuvas que caíram na região centro-oeste dos EUA, no domingo, provocaram inundações repentinas em grandes áreas que cortaram a eletricidade a milhares de famílias no sudeste do Wisconsin, segundo as autoridades de emergência.

As inundações afetaram meia dúzia de estados do centro-oeste, incluindo a cidade de Milwaukee, obrigando os automobilistas a abandonar os seus veículos. Segundo as autoridades foram feitos múltiplos salvamentos na água.

Os organizadores da Feira Estatal de Wisconsin cancelaram o último dia do evento de 11 dias, depois de as chuvas terem inundado o recinto da feira em West Allis, nos arredores de Milwaukee.

"Estamos tristes por não podermos realizar este último dia da Feira Estatal do Wisconsin, mas sabemos que esta é a melhor decisão tendo em conta as condições atuais e as previsões futuras", afirmaram os organizadores num comunicado.

O Serviço Nacional de Meteorologia dos EUA emitiu alertas e avisos de inundação para partes do Kansas, Iowa, Nebraska, Missouri, Illinois e Wisconsin.

Arco-íris é visto enquanto relâmpagos atingem a região durante uma tempestade matinal que trouxe ventos fortes para a área de Omaha, Nebraska, no sábado, 9 de agosto de 2025 Chris Machian/Omaha World-Herald

Cerca de 18 mil pessoas no Wisconsin sem eletricidade

Após as fortes chuvas, que começaram no sábado em algumas regiões, os meteorologistas previram "rondas repetidas de chuvas fortes", juntamente com granizo, ventos fortes e tornados isolados para segunda-feira.

De acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia, a zona de Milwaukee foi uma das mais afetadas, tendo caído até 36 centímetros de chuva nalgumas áreas no domingo, o que também provocou inundações nos rios dos condados de Milwaukee e Waukesha.

Cerca de 18 mil clientes da We Energies no sudeste do Wisconsin ficaram sem eletricidade no final do domingo.

Na aldeia suburbana de Wauwatosa, o rio Menomonee, transbordou e rapidamente submergiu um popular parque infantil.

Os bombeiros de Milwaukee afirmaram ter respondido a mais de 600 chamadas, incluindo fugas de gás, caves inundadas, cortes de eletricidade e salvamentos aquáticos.

E enquanto as equipas trabalhavam para limpar as águas superficiais, a Cruz Vermelha abriu dois abrigos na cidade para os residentes desalojados.

"Ainda estamos no meio do processo", disse o chefe dos bombeiros Aaron Lipski aos jornalistas no domingo. "Ainda estamos a recuperar o atraso neste momento."

Uma árvore foi arrancada e está caída sobre um banco na 115 N 14th St, em Fort Calhoun, Nebraska, no sábado, 9 de agosto de 2025 Chris Machian/Omaha World-Herald

Cancelamento dos Campeonatos Nacionais de Sprint e Paratriatlo

Em Milwaukee, o USA Triathlon cancelou os Campeonatos Nacionais de Sprint e Paratriathlon, que deveriam atrair milhares de competidores. Apesar de o parque de estacionamento do estádio American Family Field ainda estar fechado aos carros, os Brewers e os Mets continuaram a jogar no local.

"Não poderemos garantir o estacionamento a todos os adeptos, mesmo àqueles que o compraram antecipadamente", afirmaram os Brewers num comunicado antes do jogo.

As autoridades municipais avisaram os residentes para evitarem conduzir ou caminhar nas águas paradas. "Continua a ser perigoso", afirmou o Departamento de Obras Públicas da cidade de Milwaukee num comunicado.

Tempestade tropical Henriette prevista, mas sem ameaça

Entretanto, a tempestade tropical Henriette transformou-se rapidamente em furacão no domingo, no Oceano Pacífico central, prevendo-se um novo reforço, mas não representa qualquer ameaça para a terra, segundo o Centro Nacional de Furacões.

O centro, sediado em Miami, disse que a tempestade estava localizada a cerca de 720 quilómetros a norte-nordeste de Hilo, no Havai, com ventos máximos sustentados de 130 km/h.

A tempestade estava a deslocar-se para noroeste a 28 km/h, numa rota que deverá levá-la para norte das ilhas havaianas nos próximos dias. Prevê-se que a tempestade se fortaleça durante a segunda-feira, enfraquecendo depois na terça-feira.

O centro descreveu Henriette como um pequeno ciclone tropical. Os ventos com força de furacão estendem-se até 30 quilómetros do centro da tempestade.