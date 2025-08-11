Uma pessoa morreu e pelo menos 29 ficaram feridas após um sismo de magnitude 6,1 ter atingido a cidade de Sındırgı, na província de Balıkesir, no domingo à noite.

Mais de uma dúzia de edifícios desabou na sequência do sismo, cujas ondas de choque foram sentidas a cerca de 200 quilómetros a norte, na maior cidade da Turquia, Istambul.

Os feridos ficaram presos sob os escombros dos edifícios que desabaram após os tremores.

"Tivemos dois cidadãos que conseguiram sair por seus próprios meios. Quatro cidadãos foram resgatados graças a uma operação de busca e salvamento muito rápida", disse o ministro do Interior turco, Ali Yerlikaya.

"Infelizmente, um dos resgatados, um cidadão idoso de 81 anos, acabou por falecer."

Yerlikaya acrescentou que a maioria dos edifícios que ruiu estava abandonada e sem uso. Dois minaretes de mesquitas também caíram, acrescentou.

Os feridos não se encontram em estado grave.

O terramoto desencadeou pelo menos 20 réplicas, sentidas nas cidades de İzmir, Kütahya, Yalova, İstanbul, Manisa, Uşak, Aydın, Eskişehir, Sakarya e Tekirdağ, bem como no centro de Balıkesir.

A Agência de Gestão de Catástrofes e Emergências do país instou os cidadãos a não entrarem em edifícios danificados, uma vez que os tremores secundários atingiram o país.

O presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, emitiu uma declaração desejando aos cidadãos afetados uma rápida recuperação.

"Que Deus proteja o nosso país de qualquer tipo de desastre", escreveu no X.

A Turquia - um país que se situa no topo de várias linhas de falha importantes - é propensa a terramotos.

Uma família senta-se junto a um edifício que ruiu enquanto espera que os corpos dos seus familiares sejam recuperados dos escombros em Antakya - 2023 AP Photo

Em 2023, um terramoto de magnitude 7,8 provocou a devastação das províncias do sul e sudeste do país, matando mais de 53 000 pessoas, a maioria das quais ficou presa sob os escombros de edifícios que desabaram.

Os especialistas alertaram para o facto de outro grande terramoto na Turquia poder causar graves danos e perdas de vidas no país, onde milhões de pessoas ainda vivem em edifícios que não são à prova de terramotos.