A central nuclear de Zaporíjia, a maior instalação deste tipo na Europa, tem sido um foco de preocupação para a Agência Internacional da Energia Atómica (AIEA) durante a guerra na Ucrânia, devido ao receio de uma potencial catástrofe nuclear.
Foi detetado fumo perto de uma instalação de carga pertencente à central nuclear de Zaporíjia, ocupada pela Rússia, no sul da Ucrânia, informou o Ministério da Energia num comunicado.
"A localização exata do incêndio e as suas possíveis consequências estão atualmente a ser determinadas. Sublinhamos que o porto de carga está localizado fora do perímetro protegido da estação", disse o ministério num post no Telegram.
"Este incidente chama mais uma vez a atenção para as ameaças colocadas pela ocupação russa da maior instalação nuclear da Europa", acrescentou o comunicado.
A central nuclear de Zaporíjia, a maior instalação deste tipo na Europa, tem sido um foco de preocupação para a Agência Internacional da Energia Atómica (AIEA) durante a guerra na Ucrânia, devido ao receio de uma potencial catástrofe nuclear.
A central tem estado na posse da Rússia desde os primeiros dias da guerra, após a invasão total de Moscovo em fevereiro de 2022, embora não esteja a produzir energia.
A cidade de Zaporíjia, a cerca de 440 quilómetros a sudeste da capital, Kiev, é controlada pela Ucrânia, tendo ocorrido ataques nas imediações da central, dado que a linha da frente se encontra próxima.
A AIEA faz uma rotação de pessoal nas instalações para verificar a segurança e oferecer os seus conhecimentos especializados.
No passado, a Rússia sugeriu a reativação da central de Zaporíjia.
"Vamos continuar as nossas discussões com ambos, em particular com os russos, sobre esta ideia de reiniciar a central", disse Grossi aos jornalistas em maio.
"É um assunto que requer uma análise muito cuidadosa".
Os seis reatores de Zaporíjia continuam a ser alimentados com urânio, embora se encontrem numa situação de paragem a frio, o que significa que as reacções nucleares pararam.
No entanto, a central depende de eletricidade externa para manter o reator frio e alimentar outros sistemas de segurança. Essa energia externa foi cortada várias vezes durante a guerra, obrigando a central a depender de geradores a gasóleo instalados no local.
O colapso da barragem de Kakhova, no rio Dnieper, em 2023, é um fator que complica ainda mais a possibilidade de voltar a ligar a central.
A central dependia da água do rio para o seu reservatório, o que obrigou os trabalhadores a escavar poços.
"A central perdeu a sua principal fonte de água de arrefecimento, pelo que todo o sistema não pode funcionar como foi originalmente concebido", afirmou Grossi.
"O consumo de água é muito superior (quando a central está a funcionar) em comparação com a paragem a frio. Não vemos nenhuma solução fácil e rápida para o problema".
A central de Zaporíjia também foi mencionada pelo presidente dos EUA, Donald Trump, enquanto ele lutava para chegar a um acordo de cessar-fogo entre a Rússia e a Ucrânia.
Numa conversa telefónica com Zelenskyy, em março, Trump sugeriu que os EUA poderiam possuir e gerir as centrais nucleares ucranianas e protegê-las dos ataques russos.