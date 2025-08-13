Foi detetado fumo perto de uma instalação de carga pertencente à central nuclear de Zaporíjia, ocupada pela Rússia, no sul da Ucrânia, informou o Ministério da Energia num comunicado.

"A localização exata do incêndio e as suas possíveis consequências estão atualmente a ser determinadas. Sublinhamos que o porto de carga está localizado fora do perímetro protegido da estação", disse o ministério num post no Telegram.

"Este incidente chama mais uma vez a atenção para as ameaças colocadas pela ocupação russa da maior instalação nuclear da Europa", acrescentou o comunicado.

A central nuclear de Zaporíjia, a maior instalação deste tipo na Europa, tem sido um foco de preocupação para a Agência Internacional da Energia Atómica (AIEA) durante a guerra na Ucrânia, devido ao receio de uma potencial catástrofe nuclear.

A central tem estado na posse da Rússia desde os primeiros dias da guerra, após a invasão total de Moscovo em fevereiro de 2022, embora não esteja a produzir energia.

Um militar russo vigia uma área da central nuclear de Zaporizhzhia, em território sob controlo militar russo, a 1 de maio de 2022 AP Photo

A cidade de Zaporíjia, a cerca de 440 quilómetros a sudeste da capital, Kiev, é controlada pela Ucrânia, tendo ocorrido ataques nas imediações da central, dado que a linha da frente se encontra próxima.

A AIEA faz uma rotação de pessoal nas instalações para verificar a segurança e oferecer os seus conhecimentos especializados.

No passado, a Rússia sugeriu a reativação da central de Zaporíjia.

"Vamos continuar as nossas discussões com ambos, em particular com os russos, sobre esta ideia de reiniciar a central", disse Grossi aos jornalistas em maio.

"É um assunto que requer uma análise muito cuidadosa".

Os seis reatores de Zaporíjia continuam a ser alimentados com urânio, embora se encontrem numa situação de paragem a frio, o que significa que as reacções nucleares pararam.

No entanto, a central depende de eletricidade externa para manter o reator frio e alimentar outros sistemas de segurança. Essa energia externa foi cortada várias vezes durante a guerra, obrigando a central a depender de geradores a gasóleo instalados no local.

O colapso da barragem de Kakhova, no rio Dnieper, em 2023, é um fator que complica ainda mais a possibilidade de voltar a ligar a central.

A central dependia da água do rio para o seu reservatório, o que obrigou os trabalhadores a escavar poços.

Fumo sobe de uma torre de refrigeração da central nuclear de Zaporizhzhia, numa zona controlada pela Rússia na Ucrânia, 11 de agosto de 2024 AP Photo

"A central perdeu a sua principal fonte de água de arrefecimento, pelo que todo o sistema não pode funcionar como foi originalmente concebido", afirmou Grossi.

"O consumo de água é muito superior (quando a central está a funcionar) em comparação com a paragem a frio. Não vemos nenhuma solução fácil e rápida para o problema".

A central de Zaporíjia também foi mencionada pelo presidente dos EUA, Donald Trump, enquanto ele lutava para chegar a um acordo de cessar-fogo entre a Rússia e a Ucrânia.

Numa conversa telefónica com Zelenskyy, em março, Trump sugeriu que os EUA poderiam possuir e gerir as centrais nucleares ucranianas e protegê-las dos ataques russos.