Terramoto de magnitude 5,8 abala ilha indonésia de Sulawesi

O terramoto foi seguido de pelo menos 15 réplicas. As autoridades locais afirmam que estão a realizar avaliações rápidas para determinar o impacto inicial do terramoto.
Um terramoto submarino de magnitude 5,8 abalou a parte oriental da Indonésia na manhã de domingo, causando 29 feridos, dois dos quais em estado crítico.
O terramoto atingiu 15 quilómetros a norte do distrito de Poso, na província de Sulawesi Central, de acordo com o Serviço Geológico dos EUA, e foi seguido de pelo menos 15 réplicas.
As autoridades indonésias não emitiram qualquer alerta de tsunami.
A Agência Nacional de Mitigação de Catástrofes da Indonésia informou que a maioria dos feridos tinha sido levada para um hospital próximo para receber tratamento. A maioria dos feridos pertencia a um grupo de pessoas que assistia à missa de domingo de manhã numa igreja da zona afetada, disse o porta-voz da Agência Nacional de Mitigação de Catástrofes, Abdul Muhari.
"Têm circulado vídeos amadores que mostram danos estruturais na igreja. A Agência de Mitigação de Desastres de Poso continua a realizar avaliações rápidas no terreno para determinar o impacto inicial do terramoto", disse Muhari.
A Indonésia, um vasto arquipélago com mais de 270 milhões de habitantes, é frequentemente atingida por terramotos, erupções vulcânicas e tsunamis devido à sua localização no "Anel de Fogo", um arco de vulcões e linhas de falha na bacia do Pacífico.
Em 2022, um terramoto de magnitude 5,6 matou pelo menos 602 pessoas na cidade de Cianjur, em Java Ocidental, a catástrofe mais mortífera na Indonésia desde o tremor e tsunami de 2018 em Sulawesi, que matou mais de 4300 pessoas.
Em 2004, um terramoto extremamente forte no Oceano Índico desencadeou um tsunami que matou mais de 230 000 pessoas numa dúzia de países, a maioria das quais na província indonésia de Aceh.