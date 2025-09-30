Um edifício em construção numa escola na Indonésia desmoronou-se na segunda-feira, matando pelo menos um aluno, ferindo 99, alguns dos quais em estado crítico, e soterrando dezenas de pessoas nos escombros.

Uma equipa de salvamento trabalhou durante toda a noite para resgatar mais estudantes que se receava estarem soterrados após a derrocada do colégio interno islâmico Al Khoziny, na cidade de Sidoarjo, em Java Oriental. Os socorristas afirmaram ter visto mais corpos soterrados sob os escombros, o que indica que o número de mortos deverá aumentar.

"Temos estado a fornecer oxigénio e água às pessoas ainda presas sob os escombros e a mantê-las vivas enquanto trabalhamos arduamente para as tirar de lá", disse Nanang Sigit, que liderou os esforços de salvamento.

As equipas de salvamento procuram sobreviventes após o desabamento de um edifício num colégio interno islâmico, em Sidoarjo, Java Oriental, Indonésia, segunda-feira, 29 de setembro de 2025. AP Photo/Trisnadi

De acordo com o porta-voz da polícia provincial, Jules Abraham Abast, os alunos estavam a rezar à tarde num edifício que estava a ser objeto de uma ampliação não autorizada quando ruiu. O salão de orações era originalmente composto por apenas dois pisos, mas tinha sido renovado sem licença para acrescentar mais dois pisos.

"Aparentemente, os alicerces do antigo edifício não eram capazes de suportar dois andares de betão e desmoronaram durante o processo", disse Abast.

As autoridades abriram um inquérito para investigar as causas do colapso do edifício.