Três mortos após incêndio em ferry na Indonésia, com 568 sobreviventes

A Indonésia é um arquipélago de mais de 17.000 ilhas, onde os ferries são um meio de transporte comum. Tragédias desta natureza ocorrem com regularidade, sendo frequentemente atribuídas a falhas na aplicação das medidas de segurança.
As equipas de salvamento indonésias informaram, esta segunda-feira, que resgataram mais de 560 pessoas de um ferry de passageiros que se incendiou no mar. Foi ainda confirmada a morte de três pessoas.
O KM Barcelona 5 incendiou-se por volta do meio-dia de domingo quando se dirigia para a cidade de Manado na sua viagem regular de meio-dia a partir do porto de Melonguane, de acordo com o chefe da base naval de Manado, o primeiro-almirante Franky Pasuna Sihombing.
Uma embarcação da guarda costeira, seis navios de salvamento e vários barcos insufláveis foram utilizados na operação de salvamento, indicou Sihombing. Muitos sobreviventes foram retirados do mar e encaminhados para ilhas próximas. Pescadores locais também resgataram passageiros encontrados à deriva com coletes salva-vidas.
Imagens publicadas nas redes sociais mostram os passageiros a saltar para o mar enquanto o ferry era consumido pelo fumo negro e pelas chamas.
As operações de busca e salvamento prosseguem, embora não existam informações imediatas de pessoas ainda desaparecidas.
As autoridades tinham dito anteriormente que cinco pessoas tinham morrido, mas a Agência Nacional de Busca e Salvamento reviu este número na segunda-feira.
Dois passageiros inicialmente dados como mortos foram salvos no hospital, incluindo um bebé de dois meses cujos pulmões estavam cheios de água do mar.
As autoridades referiram também que o incêndio, que deflagrou na popa do ferry, foi extinto no espaço de uma hora.
Embora o manifesto do ferry registasse inicialmente apenas 280 passageiros e 15 membros da tripulação, a agência nacional de salvamento confirmou 568 sobreviventes. Na Indonésia, é comum que o número de passageiros de um barco ou ferry seja diferente do manifesto.
A capacidade do ferry era de 600 pessoas.