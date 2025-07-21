Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Terra
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Publicidade

Três mortos após incêndio em ferry na Indonésia, com 568 sobreviventes

Um navio de salvamento aproxima-se do navio de passageiros KM Barcelona depois de este se ter incendiado nas águas ao largo da ilha de Talise, no norte de Sulawesi, Indonésia
Um navio de salvamento aproxima-se do navio de passageiros KM Barcelona depois de este se ter incendiado nas águas ao largo da ilha de Talise, no norte de Sulawesi, Indonésia Direitos de autor  AP Photo
Direitos de autor AP Photo
De Euronews com AP
Publicado a Últimas notícias
Partilhar Comentários
Partilhar Close Button
Copiar/colar o link embed do vídeo: Copy to clipboard Link copiado!

A Indonésia é um arquipélago de mais de 17.000 ilhas, onde os ferries são um meio de transporte comum. Tragédias desta natureza ocorrem com regularidade, sendo frequentemente atribuídas a falhas na aplicação das medidas de segurança.

As equipas de salvamento indonésias informaram, esta segunda-feira, que resgataram mais de 560 pessoas de um ferry de passageiros que se incendiou no mar. Foi ainda confirmada a morte de três pessoas.

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

O KM Barcelona 5 incendiou-se por volta do meio-dia de domingo quando se dirigia para a cidade de Manado na sua viagem regular de meio-dia a partir do porto de Melonguane, de acordo com o chefe da base naval de Manado, o primeiro-almirante Franky Pasuna Sihombing.

Uma embarcação da guarda costeira, seis navios de salvamento e vários barcos insufláveis foram utilizados na operação de salvamento, indicou Sihombing. Muitos sobreviventes foram retirados do mar e encaminhados para ilhas próximas. Pescadores locais também resgataram passageiros encontrados à deriva com coletes salva-vidas.

Imagens publicadas nas redes sociais mostram os passageiros a saltar para o mar enquanto o ferry era consumido pelo fumo negro e pelas chamas.

As operações de busca e salvamento prosseguem, embora não existam informações imediatas de pessoas ainda desaparecidas.

As autoridades tinham dito anteriormente que cinco pessoas tinham morrido, mas a Agência Nacional de Busca e Salvamento reviu este número na segunda-feira.

Dois passageiros inicialmente dados como mortos foram salvos no hospital, incluindo um bebé de dois meses cujos pulmões estavam cheios de água do mar.

As autoridades referiram também que o incêndio, que deflagrou na popa do ferry, foi extinto no espaço de uma hora.

Embora o manifesto do ferry registasse inicialmente apenas 280 passageiros e 15 membros da tripulação, a agência nacional de salvamento confirmou 568 sobreviventes. Na Indonésia, é comum que o número de passageiros de um barco ou ferry seja diferente do manifesto.

A capacidade do ferry era de 600 pessoas.

Ir para os atalhos de acessibilidade
Partilhar Comentários

Notícias relacionadas

Ferry encalhou na Coreia do Sul: comandante detido por estar ao telemóvel

Terramoto de magnitude 5,8 abala ilha indonésia de Sulawesi

Incêndio destrói centro comercial recém-inaugurado no Iraque e causa dezenas de mortos