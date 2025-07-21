Três mortos após incêndio em ferry na Indonésia, com 568 sobreviventes

As equipas de salvamento indonésias informaram, esta segunda-feira, que resgataram mais de 560 pessoas de um ferry de passageiros que se incendiou no mar. Foi ainda confirmada a morte de três pessoas.

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O KM Barcelona 5 incendiou-se por volta do meio-dia de domingo quando se dirigia para a cidade de Manado na sua viagem regular de meio-dia a partir do porto de Melonguane, de acordo com o chefe da base naval de Manado, o primeiro-almirante Franky Pasuna Sihombing.

Uma embarcação da guarda costeira, seis navios de salvamento e vários barcos insufláveis foram utilizados na operação de salvamento, indicou Sihombing. Muitos sobreviventes foram retirados do mar e encaminhados para ilhas próximas. Pescadores locais também resgataram passageiros encontrados à deriva com coletes salva-vidas.

Imagens publicadas nas redes sociais mostram os passageiros a saltar para o mar enquanto o ferry era consumido pelo fumo negro e pelas chamas.

As operações de busca e salvamento prosseguem, embora não existam informações imediatas de pessoas ainda desaparecidas.

As autoridades tinham dito anteriormente que cinco pessoas tinham morrido, mas a Agência Nacional de Busca e Salvamento reviu este número na segunda-feira.

Dois passageiros inicialmente dados como mortos foram salvos no hospital, incluindo um bebé de dois meses cujos pulmões estavam cheios de água do mar.

As autoridades referiram também que o incêndio, que deflagrou na popa do ferry, foi extinto no espaço de uma hora.

Embora o manifesto do ferry registasse inicialmente apenas 280 passageiros e 15 membros da tripulação, a agência nacional de salvamento confirmou 568 sobreviventes. Na Indonésia, é comum que o número de passageiros de um barco ou ferry seja diferente do manifesto.

A capacidade do ferry era de 600 pessoas.