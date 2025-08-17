Os destacamentos externos de tropas da Guarda Nacional sugerem que a administração Trump vê a necessidade de mais efetivos, apesar de o presidente pessoalmente minimizar a necessidade de Washington contratar mais polícias.
Três estados liderados por republicanos disseram no sábado que estavam a enviar centenas de membros da Guarda Nacional para a capital do país, num esforço para reforçar a iniciativa da administração Trump de reformular o policiamento em Washington através de uma repressão federal ao crime e aos sem-abrigo.
A Virgínia Ocidental disse que vai enviar entre 300 e 400 soldados da Guarda. A Carolina do Sul prometeu 200, enquanto Ohio diz que enviará 150 nos próximos dias, marcando uma escalada significativa da intervenção federal.
A medida foi tomada no momento em que os manifestantes se opuseram às forças policiais federais e às tropas da Guarda Nacional na cidade fortemente democrata, na sequência da ordem executiva do Presidente dos EUA, Donald Trump, que federalizou as forças policiais locais e ativou cerca de 800 das tropas da Guarda Nacional da capital.
Ao acrescentar tropas externas ao destacamento existente da Guarda de Washington e à presença das forças policiais federais, Trump procura exercer um controlo ainda mais apertado sobre a cidade, numa jogada de poder que justificou como uma resposta de emergência ao aumento da criminalidade e dos sem-abrigo.
As autoridades locais da área de Washington dizem que a medida é injustificada, pois observaram que o crime violento é menor hoje do que era durante o primeiro mandato de Trump.
Os governadores republicanos da Virgínia Ocidental, Carolina do Sul e Ohio dizem que estão a enviar as tropas a pedido da administração Trump.
O governador da Virgínia Ocidental, Patrick Morrisey, disse que instruiu as suas tropas da Guarda a irem para Washington, acrescentando que o estado "tem orgulho de apoiar o presidente Trump em seu esforço para restaurar o orgulho e a beleza da capital de nossa nação".
O governador da Carolina do Sul, Henry McMaster, disse que autorizou o envio de homens da Guarda Nacional do seu estado para ajudar a aplicação da lei em Washington, a pedido do Pentágono. Referiu que, em caso de furacão ou de outra catástrofe natural, os guardas seriam chamados de volta.
O Governador do Ohio, Mike DeWine, declarou que as suas tropas serão enviadas para "efetuar patrulhas de presença e servir de segurança adicional" e que a sua chegada estava prevista para os próximos dias. Segundo a sua declaração, o secretário do Exército, Dan Driscoll, solicitou as tropas.
Protestos contra a repressão federal em Washington
Um protesto contra a intervenção de Trump reuniu milhares de pessoas no sábado, que marcharam até à Casa Branca.
Os manifestantes reuniram-se atrás de faixas e cartazes onde se lia "não à tomada fascista de Washington". Os manifestantes também foram ouvidos a gritar "não à ocupação militar".
Morgan Taylor, um dos organizadores do protesto, disse que esperavam desencadear uma reação negativa suficiente às acções de Trump para forçar a administração a recuar na sua agenda de combate ao crime e à imigração.
"Está calor, mas estou contente por estar aqui. É bom ver todas essas pessoas aqui fora", disse ela. "Não posso acreditar que isto esteja a acontecer neste país nesta altura."
A ordem de Trump, que ele assinou na segunda-feira, declarou uma emergência devido ao "fracasso do governo da cidade em manter a ordem pública".
O 47º presidente dos EUA disse que isso impedia a capacidade do governo federal de "operar com eficiência para atender aos interesses mais amplos do país, sem medo de que nossos trabalhadores sejam submetidos a uma violência desenfreada".