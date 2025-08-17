Três estados liderados por republicanos disseram no sábado que estavam a enviar centenas de membros da Guarda Nacional para a capital do país, num esforço para reforçar a iniciativa da administração Trump de reformular o policiamento em Washington através de uma repressão federal ao crime e aos sem-abrigo.

A Virgínia Ocidental disse que vai enviar entre 300 e 400 soldados da Guarda. A Carolina do Sul prometeu 200, enquanto Ohio diz que enviará 150 nos próximos dias, marcando uma escalada significativa da intervenção federal.

A medida foi tomada no momento em que os manifestantes se opuseram às forças policiais federais e às tropas da Guarda Nacional na cidade fortemente democrata, na sequência da ordem executiva do Presidente dos EUA, Donald Trump, que federalizou as forças policiais locais e ativou cerca de 800 das tropas da Guarda Nacional da capital.

Membros da Guarda Nacional do Distrito de Columbia patrulham o National Mall, sábado, 16 de agosto de 2025, em Washington

Ao acrescentar tropas externas ao destacamento existente da Guarda de Washington e à presença das forças policiais federais, Trump procura exercer um controlo ainda mais apertado sobre a cidade, numa jogada de poder que justificou como uma resposta de emergência ao aumento da criminalidade e dos sem-abrigo.

As autoridades locais da área de Washington dizem que a medida é injustificada, pois observaram que o crime violento é menor hoje do que era durante o primeiro mandato de Trump.

Os governadores republicanos da Virgínia Ocidental, Carolina do Sul e Ohio dizem que estão a enviar as tropas a pedido da administração Trump.

Um primeiro-sargento da Guarda Nacional de DC observa os activistas que protestam contra a tomada de controlo federal do policiamento da capital por Trump

O governador da Virgínia Ocidental, Patrick Morrisey, disse que instruiu as suas tropas da Guarda a irem para Washington, acrescentando que o estado "tem orgulho de apoiar o presidente Trump em seu esforço para restaurar o orgulho e a beleza da capital de nossa nação".

O governador da Carolina do Sul, Henry McMaster, disse que autorizou o envio de homens da Guarda Nacional do seu estado para ajudar a aplicação da lei em Washington, a pedido do Pentágono. Referiu que, em caso de furacão ou de outra catástrofe natural, os guardas seriam chamados de volta.

O Governador do Ohio, Mike DeWine, declarou que as suas tropas serão enviadas para "efetuar patrulhas de presença e servir de segurança adicional" e que a sua chegada estava prevista para os próximos dias. Segundo a sua declaração, o secretário do Exército, Dan Driscoll, solicitou as tropas.

Protestos contra a repressão federal em Washington

Um protesto contra a intervenção de Trump reuniu milhares de pessoas no sábado, que marcharam até à Casa Branca.

Os manifestantes reuniram-se atrás de faixas e cartazes onde se lia "não à tomada fascista de Washington". Os manifestantes também foram ouvidos a gritar "não à ocupação militar".

Activistas com cartazes marcham até à Casa Branca para protestar contra a tomada de controlo federal do policiamento do Distrito de Columbia por Trump

Morgan Taylor, um dos organizadores do protesto, disse que esperavam desencadear uma reação negativa suficiente às acções de Trump para forçar a administração a recuar na sua agenda de combate ao crime e à imigração.

"Está calor, mas estou contente por estar aqui. É bom ver todas essas pessoas aqui fora", disse ela. "Não posso acreditar que isto esteja a acontecer neste país nesta altura."

A ordem de Trump, que ele assinou na segunda-feira, declarou uma emergência devido ao "fracasso do governo da cidade em manter a ordem pública".

O 47º presidente dos EUA disse que isso impedia a capacidade do governo federal de "operar com eficiência para atender aos interesses mais amplos do país, sem medo de que nossos trabalhadores sejam submetidos a uma violência desenfreada".