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EUA enviam três navios de guerra para perto da costa venezuelana

Destruidor de mísseis dos Estados Unidos
Destruidor de mísseis dos Estados Unidos Direitos de autor  AP Photo
Direitos de autor AP Photo
De یورونیوز فارسی
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Irão acusa Washington de políticas "intervencionistas e ilegais", alertando que a situação pode trazer “consequências perigosas” para a região das Caraíbas.

Os Estados Unidos enviaram três navios de guerra para perto da costa venezuelana. A medida surge no momento em que a administração Trump intensificou a pressão sobre o presidente venezuelano, Nicolas Maduro, e no início deste mês elevou o prémio fixado para a captura de Maduro por acusações de tráfico de droga para 50 milhões de dólares.

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Fonte norte-americana, falando sob condição de anonimato, disse à AFP que três navios com mísseis “Aegis” estavam a caminho das águas venezuelanas.

Os meios de comunicação norte-americanos também informaram que Washington planeia enviar 4.000 fuzileiros navais para a região.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano afirmou em comunicado que as medidas eram uma continuação das políticas “intervencionistas e ilegais” dos EUA contra a Venezuela e foram uma clara violação da Carta da ONU, em particular a cláusula quatro do artigo 2.º que proíbe o uso da força contra Estados soberanos.

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O comunicado diz ainda que “a República Islâmica do Irão declara solidariedade com o governo e o povo da Venezuela”, lançando um apelo ao Conselho de Segurança e ao Secretário-Geral da ONU para que prestem atenção imediata à “situação potencialmente perigosa e de ameaça à paz na região das Caraíbas”.

Os Estados Unidos não reconhecem os dois últimos mandatos da presidência de Maduro, que foram acompanhados por eleições polémicas, e acusaram-no de liderar uma rede de tráfico de droga conhecida como o “Cartel dos Sóis”.

O Departamento do Tesouro dos EUA colocou o grupo na sua Lista Especial de Terroristas no mês passado, acusando-o de apoiar o “Tran de Aragua” e o cartel de drogas de Sinaloa, dois grupos que foram colocados na lista de organizações terroristas estrangeiras no início deste ano.

A Casa Branca anunciou esta terça-feira que Trump iria usar “todos os meios possíveis” para combater o tráfico de droga.

“O presidente tem repetidamente deixado claro que está preparado para usar todo o poder dos Estados Unidos para impedir a entrada de drogas no nosso país”, declarou a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, descrevendo o governo venezuelano como um "cartel terrorista de drogas".

"Da perspetiva do governo americano, Maduro não é um presidente legítimo, é um fugitivo e o líder deste cartel que está a ser processado nos Estados Unidos por acusações de tráfico de droga”.

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Na segunda-feira, em reação ao que chamou de “ameaças da América”, Maduro anunciou que iria mobilizar quatro milhões e meio de forças paramilitares em toda a Venezuela.

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