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O presidente russo Vladimir Putin deve ter visto algo profundamente desagradável em Washington na segunda-feira: A unidade e a força europeias, em vez da repreensão e do embaraço do presidente Zelenskyy.

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Putin tinha boas razões para pensar que a reunião de última hora na Sala Oval com o presidente norte-americano Trump e o presidente ucraniano Zelenskyy seria tão controversa como foi em fevereiro. Zelenskyy e os líderes europeus tiveram pouco tempo para preparar as suas reações à cimeira do Alasca, e Trump estava ansioso por mostrar rápidos progressos nas negociações de paz.

Mas, em vez de ver Zelenskyy enfrentar Trump sozinho, a Rússia viu o presidente ucraniano chegar à Casa Branca na companhia dos sete líderes europeus, representando países do norte, do sul, grandes e pequenos, bem como a NATO e a UE.

Líderes europeus conversam com o presidente dos EUA, Donald Trump, na Casa Branca, em 18 de agosto de 2025. AP Photo

Em Washington, a mensagem europeia foi clara: os europeus estavam unidos nas suas exigências de cessar-fogo, de garantias de segurança e de apoio à Ucrânia. E, ao deslocarem-se a Washington em tão grande número, mostraram que a Ucrânia não se encontrava apenas na periferia da Europa, mas diretamente no círculo interno europeu.

E na Casa Branca, o seu objetivo era puxar Trump para o círculo também. Ao ver o desenrolar da conversa, Putin deve ter percebido que ele, e não Zelenskyy, era o homem estranho.

Uma frente unida

Os líderes europeus estão bem coordenados e, agora, sete meses após o início da segunda administração de Trump, estão bem habituados a apresentar uma frente unida para neutralizar potenciais crises relacionadas com a forma como Trump lida com os assuntos globais. A sua persistente ofensiva de charme com o presidente dos EUA valeu-lhes o ouvido e a lisonja de Trump.

Trump elogiou livremente o Chanceler Merz pelo seu bronzeado, o presidente finlandês Alexander Stubb pela sua juventude e a primeira-Ministra italiana Meloni pela sua liderança duradoura. Até foi caloroso com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Apesar do profundo ceticismo em relação à UE no passado, disse que se sentia "honrado" por a ter à mesa e admirou o facto de ela ser "mais poderosa" do que os outros líderes presentes.

Esta cordialidade não foi um mero espetáculo: teve um impacto político.

Soldados com idades entre 18 e 24 anos praticam habilidades militares num campo de treino perto de Kharkiv, 19 de agosto de 2025. AP Photo

A determinação e a unidade dos líderes europeus apagaram os piores fogos que poderiam ter surgido de uma reunião bilateral entre Zelenskyy e Trump. Trump não exigiu publicamente que a Ucrânia capitulasse e cedesse às exigências territoriais de Putin. A Ucrânia não foi considerada o impedimento à paz.

Além disso, os europeus pressionaram os Estados Unidos a contribuírem seriamente para as garantias de segurança da Ucrânia. Na reunião de segunda-feira e depois, Trump manifestou abertura à cooperação dos EUA em matéria de garantias de segurança. Sim, com a ressalva de não haver botas no terreno e, provavelmente, com muito menos apoio do que os europeus gostariam, mas há algumas semanas, dada a insistência de Trump de que esta "não é a [sua] guerra", qualquer assistência dos EUA à coligação de interessados estava fora de questão.

Agora, o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, está a redigir as garantias de segurança para a Ucrânia e a coordenar com os seus homólogos europeus.

Embaraçoso para alguns

Alguns cidadãos europeus não estão satisfeitos com o estilo que os seus líderes adotam com Trump, achando embaraçoso ver os seus líderes a aproximarem-se dele. E, no entanto, esta abordagem evitou o desastre. Em junho, Trump apoiou o artigo 5º na Cimeira da NATO em Haia. Esta semana, Trump não forçou Zelenskyy a submeter-se às exigências de Putin. E os líderes europeus estão a manter o presidente dos EUA envolvido na segurança europeia.

No entanto, isto não é suficiente. Os líderes europeus não devem passar os próximos três anos e meio apenas a apagar fogos.

Reunião multilateral sobre a Ucrânia na Casa Branca, 18 de agosto de 2025 AP Photo

Em vez disso, precisam de aproveitar a sua aura de unidade para se tornarem atores de defesa mais capazes num prazo mais rápido do que têm estado dispostos a fazer. A unidade diplomática em Washington é uma forma de força que Putin reconhece, mas é mais importante dispor dos efetivos e das capacidades militares necessárias para tornar possível uma coligação de interessados.

Mesmo que os Estados Unidos contribuam para as garantias de segurança para a Ucrânia, o que está longe de ser certo, os europeus terão de fornecer a grande maioria dos efetivos e do poder de fogo a qualquer força de segurança que forneça um apoio na Ucrânia.

As inclinações da administração Trump para reduzir a presença militar dos EUA na Europa permanecem inalteradas e o desejo pessoal de Trump de reduzir o risco para o pessoal militar limitará o envolvimento dos EUA numa força de segurança.

Os europeus, que nas guerras do Médio Oriente deste século se habituaram a desempenhar o papel de parceiro júnior, terão de aprender a inverter o guião.

Alguns cidadãos europeus estão descontentes com a postura dos seus líderes em relação a Trump, achando embaraçoso ver os seus líderes a bajularem-no.

A longo prazo, essa força de defesa europeia será essencial para todo o continente e não apenas para a Ucrânia. Os europeus podem ser capazes de manter Trump na sua órbita através de laços pessoais e de uma diplomacia inteligente, mas outros membros mais jovens do Partido Republicano estão muito menos inclinados a ajudar a Europa a fazer frente à Rússia.

Será mais fácil para os europeus manterem os Estados Unidos envolvidos na Europa se a contribuição dos EUA for limitada por definição. Tentar esta abordagem na Ucrânia será um bom piloto para o que precisa de acontecer em todo o continente, mais cedo do que os europeus gostariam.

Kristine Berzina é Membro sénior de Defesa dos EUA e Segurança Transatlântica no German Marshall Fund of the United States.