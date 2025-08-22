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FBI faz buscas na casa de John Bolton, ex-conselheiro de segurança nacional de Trump

John Bolton, antigo conselheiro de segurança nacional dos EUA, discursa em Taipé, a 29 de abril de 2023
John Bolton, antigo conselheiro de segurança nacional dos EUA, discursa em Taipé, a 29 de abril de 2023 Direitos de autor  AP Photo
Direitos de autor AP Photo
De Gavin Blackburn
Publicado a
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A busca na casa de Bolton ocorre no momento em que a administração Trump tomou medidas para examinar as atividades de outros supostos adversários do presidente republicano, incluindo a autorização de uma investigação do grande júri sobre as origens do caso Trump-Rússia.

O FBI está a fazer buscas na casa de John Bolton, no estado norte-americano do Maryland. Trata-se do ex-conselheiro de segurança nacional da Casa Branaca no primeiro mandato de Trump, embora mais tarde se tenha tornado crítico do presidente. Em causa está uma investigação sobre o tratamento de informações confidenciais, afirmou na sexta-feira uma fonte familiarizada com o assunto.

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Bolton não foi detido e não foi acusado de qualquer crime, adiantou a fonte, que não estava autorizada revelar pormenores da investigação e falou à agência noticiosa AP sob condição de anonimato.

Um advogado que representou Bolton não fez comentários imediatos.

O Departamento de Justiça também não se pronunciou, mas os seus dirigentes pareceram referir-se de forma enigmática às buscas na casa de Bolton numa série de publicações nas redes sociais na sexta-feira de manhã.

O diretor do FBI Kash Patel, que num livro de 2023 que escreveu incluiu Bolton numa lista de "membros do Deep State do Poder Executivo", publicou no X: "NINGUÉM está acima da lei ... @FBI agentes em missão."

Buscas em Bethesda, maryland, na casa do ex-conselheiro de Segurança Nacional de Trump, John Bolton
Buscas em Bethesda, maryland, na casa do ex-conselheiro de Segurança Nacional de Trump, John Bolton AP Photo

A Procuradora-Geral Pam Bondi partilhou a publicação, acrescentando: "A segurança da América não é negociável. A justiça será feita. Sempre".

As buscas na casa de Bolton ocorrem no momento em que o governo Trump tomou medidas para examinar as atividades de outros supostos adversários do presidente republicano, inclusive autorizando uma investigação do grande júri sobre as origens do alegado conluio Trump-Rússia.

As autoridades também estão a conduzir investigações sobre fraudes hipotecárias contra o senador democrata Adam Schiff, da Califórnia, e a procuradora-geral de Nova Iorque, Letitia James, que intentou uma ação judicial por fraude civil contra Trump e a sua empresa.

O antigo procurador de Trump, Jack Smith, também está a ser investigado por um gabinete de vigilância independente. Schiff e James negaram vigorosamente qualquer irregularidade através dos seus advogados.

Numa entrevista à ABC no início deste mês, Bolton foi questionado sobre se estava preocupado com a possibilidade de a administração Trump tomar medidas contra ele.

Bolton disse que Trump "já o perseguiu" ao retirar-lhe o seu destacamento de segurança, acrescentando: "Penso que é uma presidência de retribuição".

No seu primeiro dia de volta ao cargo este ano, Trump revogou as autorizações de segurança de mais de quatro dezenas de ex-funcionários dos serviços de inteligência, incluindo Bolton, que estava entre um grupo de ex-funcionários de Trump cujos detalhes de segurança foram cancelados no início deste ano.

Da esq para a direita: o Conselheiro de Segurança Nacional John Bolton e o Secretário de Estado Mike Pompeo no primeiro mandato de Trump
Da esq para a direita: o Conselheiro de Segurança Nacional John Bolton e o Secretário de Estado Mike Pompeo no primeiro mandato de Trump AP Photo

Bolton foi o terceiro conselheiro de segurança nacional de Trump durante 17 meses e entrou em conflito com o chefe de Estado sobre o Irão, o Afeganistão e a Coreia do Norte.

Enfrentou escrutínio durante o primeiro governo Trump sobre um livro que escreveu sobre o seu tempo no governo que as autoridades argumentaram ter divulgado informações confidenciais, mas o Departamento de Justiça em 2021 abandonou o seu processo e desistiu de uma investigação separada do grande júri.

Os advogados de Bolton disseram que ele avançou com o livro depois de um funcionário do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, com quem Bolton havia trabalhado durante meses, disse que o manuscrito não continha mais informações confidenciais.

Bolton foi embaixador dos EUA nas Nações Unidas durante o mandato do presidente George W. Bush e também ocupou cargos na administração do presidente Ronald Reagan.

Considerou a possibilidade de se candidatar à presidência em 2012 e 2016.

Outras fontes • AP

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