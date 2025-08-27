O governo francês vai processar a plataforma de vídeo australiana Kick por alegada negligência, após a morte de um utilizador que transmitiu em direto vídeos em que era vítima de violência.

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Raphaël Graven, de 46 anos, também conhecido como Jean Pormanove, morreu no início deste mês em Nice durante uma transmissão na Kick que estava a decorrer há mais de 12 dias.

Graven era conhecido por fazer streaming de desafios extremos e as imagens partilhadas nas redes sociais mostram-no a ser esbofeteado, esmurrado e estrangulado - entre outras formas de abuso - por vários homens durante a emissão. Os vídeos não puderam ser verificados de forma independente pela Euronews.

Os media franceses referem que a emissão foi interrompida pouco depois de os colegas de Graven o terem encontrado inconsciente na cama. Uma autópsia, realizada na quinta-feira passada, concluiu que a morte de Graven não resultou de traumatismos ou da ação de terceiros.

Clara Chappaz, ministra francesa dos Assuntos Digitais e da Inteligência Artificial (IA), disse na terça-feira que a Kick não conseguiu bloquear "conteúdos perigosos" e acusou a plataforma de violar uma lei de 2004 que regula os conteúdos na Internet.

"Tenho estado a lutar para pôr ordem no oeste selvagem digital. A Kick é a minha batalha e estou a levar a plataforma a tribunal", afirmou.

Separadamente, na terça-feira, os procuradores de Paris anunciaram que tinham lançado uma investigação sobre a Kick. A investigação vai examinar se a plataforma transmitiu conscientemente "vídeos de ataques deliberados à integridade pessoal", disseram os procuradores.

A investigação também vai averiguar se a Kick cumpriu a Lei dos Serviços Digitais da União Europeia, que exige que as plataformas comuniquem qualquer risco de perigo para a vida ou para a segurança pessoal.

Num comunicado divulgado na semana passada, a Kick afirmou estar profundamente triste com a morte de Graven e apresentou as condolências à família, amigos e comunidade.

"Estamos empenhados em cooperar plenamente com as autoridades neste processo. Estamos a proceder a uma revisão exaustiva do nosso conteúdo em língua francesa", dizia o comunicado. A plataforma não comentou publicamente os acontecimentos de terça-feira em Paris.

A Kick é uma plataforma de transmissão de vídeo semelhante à Twitch da Amazon, mas com uma política de moderação muito mais permissiva que permite a transmissão de atividades de jogo, conteúdos sexualmente sugestivos ou conteúdos que envolvam humilhação ou violência sem sanções automáticas.