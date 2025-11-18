França investiga a Vinted por alegada exposição de crianças a conteúdos pornográficos

As autoridades francesas estão a investigar a plataforma de roupa em segunda mão Vinted por alegadamente não ter evitado que as crianças fossem expostas a conteúdos pornográficos.

A Comissária francesa para os Direitos da Criança, Sarah El-Haïry, solicitou à autoridade reguladora da televisão e da Internet, Arcom, que investigasse as alegações de que algumas contas da Vinted estavam a encaminhar os utilizadores, incluindo menores de idade, para material para adultos.

Os meios de comunicação social locais referem que alguns vendedores publicam anúncios de lingerie ou fatos de banho para atrair utilizadores para os seus perfis em plataformas de conteúdos para adultos, como a OnlyFans.

"Onde há crianças ou adolescentes, há predadores, e o que eles fizeram desta vez foi usar a venda de objetos comuns para direcionar (os utilizadores) para sites pornográficos", disse El-Haïry ao canal de televisão France 3.

Em comunicado, a Vinted afirma ter uma "política de tolerância zero relativamente a comunicações não solicitadas de natureza sexual ou à promoção de serviços sexuais".

"Todos os conteúdos inapropriados e ilegais são removidos e, quando necessário, tomamos medidas contra os utilizadores, incluindo o seu bloqueio definitivo do nosso site", afirmou a empresa sediada na Lituânia.

Em 2024, uma lei francesa conferiu à Arcom o poder de impor sanções legais e bloquear os sites para adultos que ainda permitam a visualização de conteúdos por menores de 18 anos. O regulador pode também pedir aos fornecedores de Internet ou de domínios que bloqueiem o acesso a esses sítios durante pelo menos dois anos.

A lei de verificação da idade fez manchete este verão quando a Aylo, a empresa-mãe do Pornhub e do Redtube, anunciou que iria bloquear o acesso dos utilizadores franceses a estas plataformas devido à lei. Mais tarde, o bloqueio foi restabelecido.

No início deste mês, as autoridades francesas lançaram uma investigação à retalhista chinesa de fast-fashion Shein, depois de terem encontrado armas ilegais e bonecas sexuais infantis à venda no seu site.

Em resposta, a Shein afirmou ter retirado todos os produtos ilícitos do seu site e proibido a venda de bonecas sexuais.

Nas últimas semanas, a França tem vindo a tomar medidas contra várias grandes plataformas de comércio eletrónico, acusando-as de permitir a venda de produtos ilegais e o acesso de crianças a conteúdos pornográficos através dos seus mercados.