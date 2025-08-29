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Itália, turismo de praia: crise ou mudança de tendência?

praia
praia Direitos de autor  LaPresse
Direitos de autor LaPresse
De Giorgia Orlandi
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De acordo com algumas associações profissionais, a afluência de público está a diminuir até 30%.

Preços altíssimos e praias desertas: esta é a imagem que acompanhou grande parte do verão de 2025.

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Presenças em declínio

De acordo com as estimativas das associações profissionais, entre as quais a Assobalneari Italia, a afluência global de público diminuiu até 30% em relação à época passada.

Antonello Chiappini, que gere o estabelecimento Molto em Ladispoli , afirma à Euronews que "a quebra existe, mas não é nada de novo. Desde a pandemia, a forma de fazer turismo mudou, sobretudo a nível local. As pessoas já não alugam casas por meses a fio, preferem concentrar as suas saídas nos fins-de-semana em detrimento dos dias de semana", explica.

Uma tendência que, segundo Chiappini, existe desde a pandemia e que está a afetar os custos de funcionamento das empresas.

Mas nem toda a gente atribui a queda à subida dos preços.

A Federbalneari, uma das associações profissionais dos operadores de praia, defende que não se trata apenas de uma questão de tarifas. "De 2012 até hoje, o aumento médio foi de 20% ", explica, "um aumento que é, em suma, contido quando comparado com a inflação pós-Covid que afetou toda a economia."

Na ausência de um verdadeiro cartel de preços, outras associações, como a Altroconsumo , aponta o dedo à falta de regras. São sobretudo as concessões privadas sem prazo de validade que são apontadas como as verdadeiras culpadas de um sistema que mantém elevado o custo das férias na praia.

Um tema que, desde há anos, alimenta o braço de ferro entre Roma e Bruxelas sobre a aplicação da diretiva Bolkestein, um nó que continua por resolver.

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