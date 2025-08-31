Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Rússia lança o terceiro ataque em grande escala da semana contra a Ucrânia, atingindo Odessa e Kherson

Destruição de um edifício na sequência de um ataque de drones russos durante a noite em Kherson, carregado pelo governador Oleksandr Prokudin via Telegram no domingo, 31 de agosto de 2025.
Destruição de um edifício na sequência de um ataque de drones russos durante a noite em Kherson, carregado pelo governador Oleksandr Prokudin via Telegram no domingo, 31 de agosto de 2025. Direitos de autor  District Governor Oleksandr Prokudin via Telegram
Direitos de autor District Governor Oleksandr Prokudin via Telegram
De Evelyn Ann-Marie Dom
Publicado a
Partilhar Comentários
Partilhar Close Button
Copiar/colar o link embed do vídeo: Copy to clipboard Link copiado!

Moscovo continua a intensificar os seus ataques à Ucrânia. Já Zelenskyy informou que o exército russo está a sofrer "pesadas perdas" na região de Pokrovsk.

A Rússia lançou 142 drones ofensivos e de engodo num ataque de drones, em grande escala, contra a Ucrânia durante a noite, com explosões registadas em Kherson, Odessa, Zaporíjia e Dnipro, informou a Força Aérea no Telegram.

Destes, 16 drones atingiram 10 locais diferentes, e as forças ucranianas abateram 126 drones, acrescentou o comunicado.

Pelo menos duas pessoas foram mortas e 14 ficaram feridas na cidade de Kherson, no sul do país, informou a imprensa local, acrescentando que nove casas, instalações médicas e educacionais, um edifício administrativo, um posto de gasolina e vários carros ficaram danificados.

Em Odessa, pelo menos uma pessoa ficou ferida, informaram os meios de comunicação social, tendo os maiores danos ocorrido na cidade de Chornomorsk. A cidade portuária localizada nas margens do Mar Negro também sofreu danos significativos nas suas infraestruturas energéticas, escreveu o governador distrital, Oleg Kiper, no Telegram, deixando pelo menos 29.000 pessoas sem eletricidade.

"O trabalho de recuperação já começou. As infraestruturas críticas são agora alimentadas por geradores", acrescentou Kiper.

A investida marcou o terceiro ataque russo em grande escala contra a Ucrânia na última semana, "através do qual a Rússia está a demonstrar que, sem pressão do mundo, não haverá fim para a guerra", destacou o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, no sábado.

Entretanto, Zelenskyy referiu "pesadas perdas" para as forças russas em Pokrovsk, na Ucrânia, onde, segundo ele, o exército de Moscovo está a concentrar os seus maiores esforços.

"As nossas unidades continuam a desempenhar as tarefas que lhes foram atribuídas na região de Donetsk e a destruir metodicamente o ocupante. Em toda a frente, apenas nos primeiros oito meses deste ano, os russos perderam mais de 290.000 soldados, que foram mortos ou gravemente feridos", escreveu o líder ucraniano no X, no domingo.

Partilhar Comentários

