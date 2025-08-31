A Rússia lançou 142 drones ofensivos e de engodo num ataque de drones, em grande escala, contra a Ucrânia durante a noite, com explosões registadas em Kherson, Odessa, Zaporíjia e Dnipro, informou a Força Aérea no Telegram.

Destes, 16 drones atingiram 10 locais diferentes, e as forças ucranianas abateram 126 drones, acrescentou o comunicado.

Pelo menos duas pessoas foram mortas e 14 ficaram feridas na cidade de Kherson, no sul do país, informou a imprensa local, acrescentando que nove casas, instalações médicas e educacionais, um edifício administrativo, um posto de gasolina e vários carros ficaram danificados.

Em Odessa, pelo menos uma pessoa ficou ferida, informaram os meios de comunicação social, tendo os maiores danos ocorrido na cidade de Chornomorsk. A cidade portuária localizada nas margens do Mar Negro também sofreu danos significativos nas suas infraestruturas energéticas, escreveu o governador distrital, Oleg Kiper, no Telegram, deixando pelo menos 29.000 pessoas sem eletricidade.

"O trabalho de recuperação já começou. As infraestruturas críticas são agora alimentadas por geradores", acrescentou Kiper.

A investida marcou o terceiro ataque russo em grande escala contra a Ucrânia na última semana, "através do qual a Rússia está a demonstrar que, sem pressão do mundo, não haverá fim para a guerra", destacou o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, no sábado.

Entretanto, Zelenskyy referiu "pesadas perdas" para as forças russas em Pokrovsk, na Ucrânia, onde, segundo ele, o exército de Moscovo está a concentrar os seus maiores esforços.

"As nossas unidades continuam a desempenhar as tarefas que lhes foram atribuídas na região de Donetsk e a destruir metodicamente o ocupante. Em toda a frente, apenas nos primeiros oito meses deste ano, os russos perderam mais de 290.000 soldados, que foram mortos ou gravemente feridos", escreveu o líder ucraniano no X, no domingo.