Finlândia condena líder separatista nigeriano a seis anos de prisão

O líder separatista nigeriano Simon Ekpa foi condenado a seis anos de prisão por um tribunal finlandês por terrorismo, fraude fiscal e infração ética.

Ekpa, que vive na Finlândia, dirige o grupo Povos Indígenas do Biafra (IPOB), alegadamente responsável por assassinatos e raptos de centenas de pessoas na região sudeste da Nigéria.

O tribunal finlandês declarou, na segunda-feira, que Ekpa foi condenado a pena de prisão por participação nas atividades de um grupo terrorista, incitamento público à prática de um crime com fins terroristas, fraude fiscal agravada e violação das disposições da Lei dos Advogados.

O tribunal afirmou que ele promoveu a independência de uma região separatista na Nigéria através de "meios ilegais" e "equipou os grupos com armas, explosivos e munições através da sua rede de contactos".

Refugiados ibos, do estado separatista nigeriano do Biafra, carregam mercadorias na cabeça enquanto fogem do avanço das tropas nigerianas perto de Owerri, setembro de 1968 AP Photo

Em 2024, as forças armadas nigerianas citaram o nome de Simon Ekpa como parte de um grupo de quase 100 pessoas procuradas por acusações de terrorismo. Após a sua detenção na Finlândia, o governo nigeriano pediu a sua extradição.

Durante anos, o grupo Povos Indígenas do Biafra procurou reacender a tentativa falhada de secessão do antigo Biafra. O Biafra foi um país de curta duração que incluía os estados do sudeste da Nigéria, incluindo futuras zonas produtoras de petróleo.

O governo militar nigeriano rejeitou a secessão, o que levou a uma guerra civil entre 1967 e 1970, na qual morreram pelo menos três milhões de pessoas.

O grupo foi proibido na Nigéria em 2017.

Ekpa sucedeu a Nnamdi Kanu, o fundador do grupo, que foi detido pela Interpol numa operação de espionagem em 2021 no Quénia e extraditado para a Nigéria. Desde então, Kanu tem estado na prisão, com o seu julgamento ainda em curso.

Em resposta à detenção de Kanu, o grupo proibiu qualquer atividade comercial às segundas-feiras na região, uma perturbação que se mantém desde 2021.

Os protestos causaram 700 mortes, de acordo com uma contagem da SBM Intelligence, uma empresa de consultoria de risco geopolítico com sede em Lagos, e custaram à economia nigeriana 7,6 biliões de nairas (4,09 mil milhões de euros).