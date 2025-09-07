Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Dois jornalistas acusados de conluio com o Partido Socialista contra Rachida Dati

Rachida Dati no Festival de Cinema de Cannes, 18 de maio de 2025.
Rachida Dati no Festival de Cinema de Cannes, 18 de maio de 2025. Direitos de autor  Lewis Joly/2025 Invision
Direitos de autor Lewis Joly/2025 Invision
De Euronews
Publicado a
Os jornalistas Thomas Legrand e Patrick Cohen aparecem num vídeo polémico com dirigentes do Partido Socialista, aparentemente conspirando contra a ministra da Cultura e candidata do partido LR à Câmara Municipal de Paris, Rachida Dati.

"Em relação a [Rachida] Dati, Patrick [Cohen] e eu fazemos o que for preciso". Foi esta a frase que gerou a mais recente polémica em França, na noite de sexta-feira, 5 de setembro.

Em vídeos gravados sem o conhecimento dos participantes e publicados pelo site da revista conservadora L'Incorrect, os jornalistas Thomas Legrand e Patrick Cohen aparecem sentados num café de Paris com Luc Broussy, presidente do Conselho Nacional do PS, e o eurodeputado socialista Pierre Jouvet.

Foi nessa altura que Legrand, colunista da France Inter e redator do Libération, proferiu esta frase, que, note-se, foi cortada abruptamente e sem qualquer contexto. As gravações datam de 7 de julho.

Para o L'incorrect, os jornalistas atacam a ministra da Cultura na sua candidatura à presidência da Câmara de Paris em março de 2026, à qual é candidata pelo partido Les Républicains (LR).

Patrick Cohen é também colunista da France Inter e da France Télévisions, ambos meios de comunicação social de serviço público.

Suspensão provisória de Thomas Legrand

Rachida Dati apelou a que fossem tomadas medidas contra os dois colunistas. "Os jornalistas do serviço público e do Libération afirmam estar a "fazer tudo o que for preciso" para me eliminar das eleições de Paris. São afirmações graves e pouco éticas que podem levar a sanções. A partir de agora, cada um deve assumir as suas responsabilidades", postou a candidata no X, publicando o vídeo publicado pelo L'incorrect.

A France Inter anunciou na sexta-feira à noite que suspendeu temporariamente Thomas Legrand, na sequência da difusão do vídeo.

Legrand defendeu-se de qualquer ataque a Rachida Dati: "O meu trabalho é combater as mentiras da Sra. Dati e a sua atitude em relação à imprensa. Não estou a combatê-la politicamente", afirmou.

A ministra da Cultura já tinha tido uma troca de palavras tensa com Patrick Cohen em junho. Interrogada no canal France 5 sobre os seus problemas com a justiça e as acusações de que foi alvo (lobbying ilegal no Parlamento Europeu), Rachida Dati respondeu ameaçando abrir um processo contra o jornalista por acusações de assédio que tinham sido relatadas no site Mediapart.

