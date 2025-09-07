PUBLICIDADE

"Em relação a [Rachida] Dati, Patrick [Cohen] e eu fazemos o que for preciso". Foi esta a frase que gerou a mais recente polémica em França, na noite de sexta-feira, 5 de setembro.

Em vídeos gravados sem o conhecimento dos participantes e publicados pelo site da revista conservadora L'Incorrect, os jornalistas Thomas Legrand e Patrick Cohen aparecem sentados num café de Paris com Luc Broussy, presidente do Conselho Nacional do PS, e o eurodeputado socialista Pierre Jouvet.

Foi nessa altura que Legrand, colunista da France Inter e redator do Libération, proferiu esta frase, que, note-se, foi cortada abruptamente e sem qualquer contexto. As gravações datam de 7 de julho.

Para o L'incorrect, os jornalistas atacam a ministra da Cultura na sua candidatura à presidência da Câmara de Paris em março de 2026, à qual é candidata pelo partido Les Républicains (LR).

Patrick Cohen é também colunista da France Inter e da France Télévisions, ambos meios de comunicação social de serviço público.

Suspensão provisória de Thomas Legrand

Rachida Dati apelou a que fossem tomadas medidas contra os dois colunistas. "Os jornalistas do serviço público e do Libération afirmam estar a "fazer tudo o que for preciso" para me eliminar das eleições de Paris. São afirmações graves e pouco éticas que podem levar a sanções. A partir de agora, cada um deve assumir as suas responsabilidades", postou a candidata no X, publicando o vídeo publicado pelo L'incorrect.

A France Inter anunciou na sexta-feira à noite que suspendeu temporariamente Thomas Legrand, na sequência da difusão do vídeo.

Legrand defendeu-se de qualquer ataque a Rachida Dati: "O meu trabalho é combater as mentiras da Sra. Dati e a sua atitude em relação à imprensa. Não estou a combatê-la politicamente", afirmou.

Related Rachida Dati e Carlos Ghosn vão a julgamento por corrupção e tráfico de influências

A ministra da Cultura já tinha tido uma troca de palavras tensa com Patrick Cohen em junho. Interrogada no canal France 5 sobre os seus problemas com a justiça e as acusações de que foi alvo (lobbying ilegal no Parlamento Europeu), Rachida Dati respondeu ameaçando abrir um processo contra o jornalista por acusações de assédio que tinham sido relatadas no site Mediapart.