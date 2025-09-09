Pelo menos 24 pessoas morreram após uma bomba aérea guiada russa atingir uma aldeia no leste da Ucrânia, informou o presidente Volodymyr Zelenskyy e um responsável regional.

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A bomba atingiu a aldeia de Yarova, na região de Donetsk, disse Zelenskyy numa publicação no X, acrescentando que as vítimas eram pessoas idosas que estavam na fila para receber as suas pensões.

Zelenskyy condenou o ataque “francamente brutal”, apelando à comunidade internacional para que faça a Rússia pagar economicamente pela sua invasão em larga escala através de sanções adicionais.

“O mundo não deve permanecer em silêncio”, escreveu Zelenskyy. “O mundo não deve permanecer inativo. Os Estados Unidos precisam de uma reação. A Europa precisa de uma reação. O G20 precisa de uma reação. São necessárias ações fortes para que a Rússia pare de trazer morte”.

O governador de Donetsk, Vadym Filashkin, disse que outras 21 pessoas ficaram feridas no ataque.

“Isto não é guerra. Isto é puro terrorismo”, escreveu numa publicação no Telegram.

Trabalhadores de resgate limpam os escombros do edifício do Gabinete dos Ministros danificado após um ataque russo em Kiev, 8 de setembro de 2025 AP

Yarova está localizada a menos de dez quilómetros da linha da frente na região oriental da Ucrânia.

Foi ocupada pela Rússia em 2022, mas libertada pelas forças armadas ucranianas no mesmo ano.

Com os esforços de paz liderados pelos EUA sem avanços nos últimos meses, a Rússia tem intensificado os seus ataques aéreos na Ucrânia.

No domingo, a capital Kiev foi atingida por drones e mísseis no maior ataque aéreo desde que a guerra total da Rússia na Ucrânia começou em fevereiro de 2022.

Esse ataque também atingiu o edifício principal do parlamento da Ucrânia pela primeira vez desde a invasão em larga escala.

As bombas planadoras são armas da era soviética adaptadas que têm devastado o leste da Ucrânia há meses.

Algumas delas pesam agora mais de 1.300 quilogramas, seis vezes mais do que quando foram usadas pela primeira vez em combate em 2022.