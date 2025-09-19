PUBLICIDADE

A União Europeia é uma "instituição que tolera dois tipos de judeus: os que querem minar Israel e os judeus mortos", disse o ministro israelita dos Assuntos da Diáspora e do Combate ao Antisemitismo, Amichai Chikli, em entrevista exclusiva à Euronews, dias depois de a Comissão Europeia ter proposto sanções contra Israel devido ao ataque militar em curso em Gaza.

Durante o seu discurso anual sobre o Estado da União, na semana passada, a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, disse que a UE iria suspender o "apoio bilateral" a Israel e suspender parcialmente um acordo comercial, em resposta ao que chamou de "fome provocada pelo homem" em Gaza e "uma clara tentativa" de Israel de "minar a solução de dois Estados".

Von der Leyen propôs a suspensão de "todos os pagamentos" a Israel, exceto os destinados ao Centro Mundial de Memória do Holocausto Yad Vashem e a outros projetos da sociedade civil.

"A União Europeia é uma instituição que investe centenas de milhões em organizações que nos acusam de genocídio e apelam ao boicote a Israel, para depois lançar ela própria boicotes e rotular produtos israelitas com base nesses mesmos relatórios", disse Chikli à Euronews.

"Apoiar o Yad Vashem é importante para Ursula von der Leyen. Os judeus vivos não significam nada para ela".

A Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, gesticula enquanto pronuncia um discurso sobre o estado da União no Parlamento Europeu, em Estrasburgo, a 10 de setembro de 2025 AP Photo

"Apelo a todos os judeus para que abandonem a Bélgica sem demora"

Mais de 100 rabinos europeus enviaram uma carta à presidente Ursula von der Leyen no início desta semana, alertando-a para o facto de, desde o ataque liderado pelo Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023, a Europa estar a ser confrontada com um "ódio visceral antissemita" e de serem urgentemente necessárias "disposições de segurança reforçadas".

No início desta semana, na cidade alemã de Flensburg, um comerciante causou indignação generalizada depois de ter colocado uma nota na montra da sua loja onde se lia: "Os judeus estão proibidos de entrar aqui! Nada de pessoal. Sem antissemitismo. Apenas não vos suporto".

Palestinianos deslocados fogem da cidade de Gaza ao longo da estrada costeira em Nuseirat, em direção ao sul da Faixa de Gaza, 19 de setembro de 2025 AP Photo

Na quinta-feira à noite, uma reunião de políticos de centro-direita na cidade de Liège, para comemorar a morte de Jean Gol, um importante político judeu, tornou-se violenta, com 12 polícias alegadamente feridos em manifestações que envolveram 400 pessoas, muitas das quais estudantes que atiraram petardos e maçãs podres aos participantes, chamando-lhes "cúmplices do genocídio" em Gaza.

De acordo com a UNIA, a instituição pública independente da Bélgica que promove a igualdade e combate a discriminação, 277 pessoas assinalaram atos antissemitas e 79 investigações foram abertas em 2024, em comparação com 59 em 2023.

A Comissão Europeia condenou na sexta-feira "aqueles que estão a importar" a guerra em Gaza para a Europa e vai "reforçar" a sua proteção dos cidadãos judeus, disse um porta-voz da Comissão à Euronews.

Palestinianos deslocados fogem da cidade de Gaza ao longo da estrada costeira em Nuseirat em direção ao sul da Faixa de Gaza, 19 de setembro de 2025 AP Photo

"O povo judeu deve sentir-se seguro em toda a Europa". Mas Amichai Chikli disse à Euronews que, para alguns países, é "demasiado tarde".

"A Europa está numa encruzilhada: ou trava uma guerra intransigente contra o Islão radical, ou rende-se. A Bélgica já se rendeu; não tem futuro, não tem esperança, e eu exorto todos os judeus a deixarem aquele país miserável sem demora", disse.

"Quanto à Grã-Bretanha e à França, há lugar para um otimismo cauteloso. Parece que os povos britânico e francês ainda não disseram a sua última palavra. Os pontos brilhantes da Europa de hoje são a Hungria e a República Checa, unidas por uma política de imigração sensata."