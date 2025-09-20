PUBLICIDADE

No sábado, chega novamente a hora: a Oktoberfest de Munique abre as suas portas pela 190ª vez. Durante mais de duas semanas, o Theresienwiese, na capital da Baviera, é transformado num enorme recinto de festa. Assim que soa o famoso sinal de partida ("O'zapft is!"), pessoas de todo o mundo festejam em conjunto. Fiel ao lema: cerveja, diversão e lederhosen (calças de cabedal).

Para aqueles que acham o mega festival demasiado grande, existe agora uma seleção de imitadores em constante crescimento. Seja em barcos, num torneio de golfe ou mesmo virtualmente - há algo para todos os gostos nas inúmeras imitações do Oktoberfest.

A Euronews reuniu algumas das versões mais insólitas desta icónica herança cultural bávara.

Partida com uma caneca de cerveja: torneio de golfe ao estilo do Oktoberfest

Quando se pensa em "Oktoberfest em Maiorca", provavelmente pensa-se em baldes de sangria e bancos de cerveja. Esta versão, no entanto, é muito mais decadente - numa camisa polo e com um taco de golfe.

No dia 1 de novembro de 2025, o Clube de Golfe Son Gual organiza o seu torneio anual Wiesn (como também é conhecida a Oktoberfest em Munique). Será jogado um Stableford simples, com prémios para o 1º Gross, 1º Nett e os clássicos Nearest to the Pin e Longest Drive - separadamente para homens e mulheres. À noite, um sumptuoso buffet, a cerimónia de entrega de prémios e uma rifa esperam-no no Clubhouse antes da festa começar.

Mas atenção: não deve estar demasiado concentrado na competição. Com uma caneca de cerveja numa mão e um taco de golfe na outra, pode não ser tão preciso.

Dirndl e iate: Oktoberfest na Côte d'Azur

Quer algo um pouco mais luxuoso? Então vá ao Oktoberfest na Côte d'Azur! Aqui, o "Gaudi" bávaro transforma-se numa festa portuária glamorosa sob as palmeiras.

Por iniciativa de Magali Altounian, vice-presidente da Câmara e Conselheira Regional para os Assuntos Europeus, a Cidade de Nice e a organização Port To Be Nice convidam-no para uma experiência Oktoberfest muito especial. O evento, que é gratuito e aberto a todos, combina as tradições do original de Munique com um toque mediterrânico.

O programa inclui camiões de comida com especialidades regionais, cervejas locais, workshops de maquilhagem e de trabalhos manuais e grupos de dança de Nice. Tudo isto no espírito da amizade franco-alemã.

Saúde no paraíso: Oktoberfest nas Maldivas

Nice não é suficientemente exclusiva? Se tiver alguns milhares de euros para gastar na derradeira experiência de luxo da Oktoberfest, pode encontrá-la nas Maldivas. A festa da cerveja é agora também celebrada lá, embora num ambiente muito mais luxuoso.

A cadeia de hotéis Sun Siyam Resorts organiza a sua própria "Wiesn". No Sun Siyam Iru Fushi, a cerveja alemã e as lederhosen são servidas entre palmeiras, piscinas infinitas e praias de areia branca. Se precisar de fazer uma pausa no mergulho com corais ou nos tratamentos de bem-estar, pode tentar levantar uma caneca de cerveja, por exemplo.

Não muito longe, o Sun Siyam Olhuveli organiza uma grande festa, onde pretzels e música de banda de metais se encontram com churrasco de lagosta, dança do ventre e DJs internacionais. Uma simbiose de aconchego bávaro e luxo tropical.

Da Baviera para a Flórida: o toque da Oktoberfest em Dania Beach

Menos glamoroso, mas também na praia: o "Dania Beach After Dark Oktoberfest" em Greater Fort Lauderdale.

Aqui, os visitantes encontrarão as tradições bávaras num ambiente do sul da Flórida.

O programa inclui música ao vivo, camiões de comida e restaurantes. Os fãs de cerveja, em particular, fazem valer o seu dinheiro: mais de 40 cervejarias apresentam uma vasta seleção de estilos, alguns dos quais utilizam também ingredientes regionais.

Para as famílias, há actividades adicionais, como um canteiro de abóboras, pinturas faciais para crianças, concursos de máscaras e lançamento de canecas de cerveja.

Pranchas e canecas de cerveja: Oktoberfest no porto de Gotemburgo

Outro exemplo vem de Gotemburgo, na Suécia. Ali, as celebrações são realizadas no Ostindiefararen Götheborg, uma réplica fiel de um veleiro do século XVIII. Normalmente, o navio comemora os grandes dias das viagens comerciais para a Ásia. Neste dia, no entanto, o corrimão transforma-se numa mesa de cerveja.

O'zapft está em alto mar

Se quiser passar um pouco mais de tempo nos navios, pode considerar um cruzeiro Oktoberfest. Os cruzeiros também já descobriram a festa popular de Munique.

A companhia de navegação AIDA, por exemplo, oferece rotas especiais em setembro com programas a bordo baseados na Oktoberfest. É possível escolher entre uma rota metropolitana com paragens no Norte da Europa e um cruzeiro ao longo dos fiordes noruegueses. A bordo, a música, os trajes tradicionais e as especialidades bávaras fazem parte da experiência, tal como os concursos e os programas de entretenimento. O ambiente de trajes tradicionais e os costumes da Oktoberfest são combinados com cenários muito diferentes, desde a linha do horizonte até ao panorama dos fiordes.

Oktoberfest em estilo nova-iorquino: chucrute e kimchi

Também nos Estados Unidos há variações incomuns da Oktoberfest. Em Flushing, no bairro nova-iorquino de Queens, o Voelker Orth Museum está a organizar uma "Oktoberfest Flushing Style", que combina elementos alemães e coreanos. Para além das salsichas, são servidos pratos coreanos como o japchae, cerveja, música de orquestras e grupos de K-pop e um programa cultural no jardim do museu.

O Voelker Orth Museum em Flushing, Queens, é uma antiga casa de uma família de imigrantes alemães da década de 1890. Atualmente, funciona como museu, santuário de aves e jardim e transmite a história cultural, natural e migratória local.

O Wiesn virtual

Se tudo isto for demasiado cheio, demasiado caro e demasiado barulhento para si, também pode participar no Wiesn a partir do conforto da sua própria casa.

Durante a pandemia, a empresa K5 Factory, sediada em Untergiesing, desenvolveu um jogo de computador que transporta a Oktoberfest para o mundo digital. Utilizando óculos de realidade virtual, os utilizadores podem passear pelo Theresienwiese, sentar-se na tenda da cerveja, experimentar galerias de tiro ou testar passeios a cavalo.

O jogo utiliza elementos típicos da festa, desde a caneca de cerveja e a música da banda de metais até ao avatar Dirndl (traje tradicional feminino). Alguns jogadores chegam mesmo a sentir uma espécie de "enjoo digital do Wiesn", quando o movimento virtual sobrecarrega o seu equilíbrio. Mas se estiver farto, basta tirar os óculos - uma saída que não é possível no verdadeiro Wiesn e com muito álcool.