De Euronews com AP

O organizador do festival prometeu que este será "o sítio mais seguro da Alemanha".

A segurança foi reforçada na lendária Oktoberfest da Alemanha, numa altura em que o país lida com as consequências do mortífero ataque à faca ocorrido no mês passado em Solingen, no oeste da Alemanha.

Antes do evento, que deverá atrair cerca de seis milhões de visitantes, as autoridades alertaram os participantes para esperarem filas mais longas nos pontos de entrada, uma vez que os detetores de metais serão utilizados pela primeira vez nos 189 anos de história da festa da cerveja da Baviera.

As autoridades dizem que não há ameaças específicas ao maior festival folclórico do mundo, que começa este sábado e decorre durante 16 dias.

O reforço da segurança surge após um ataque na cidade de Solingen, a 23 de agosto, que fez três mortos e oito feridos.

Um suspeito sírio de 26 anos foi acusado de ser o autor do ataque; era um requerente de asilo que terá fugido depois de o seu pedido ter sido recusado e antes de poder ser deportado para a Bulgária.

O grupo autodenominado Estado Islâmico reivindicou a autoria do ataque, embora sem apresentar provas.

A violência deixou a Alemanha abalada e voltou a colocar a imigração no topo da agenda política do país. Em resposta, o Ministério do Interior alargou esta semana os controlos fronteiriços temporários a todas as nove fronteiras do país. Os encerramentos têm uma duração prevista de seis meses e ameaçam pôr à prova a unidade europeia.

Polícia e ambulâncias em Solingen, onde ocorreu ataque com faca Gianni Gattus/(c) Copyright 2024, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten

Os efeitos do atentado de Solingen e de outros atos de violência recentes em toda a Alemanha também se farão sentir na Oktoberfest. Pela primeira vez, serão utilizados detetores de metais portáteis na festa, que a polícia e o pessoal de segurança utilizarão de forma aleatória ou na sequência de atividades suspeitas. Os festivaleiros serão proibidos de trazer facas, garrafas de vidro e mochilas.

Para além de cerca de 600 polícias e 2.000 agentes de segurança, serão instaladas mais de 50 câmaras em todo o recinto do festival, que será vedado.

"Tivemos de reagir ao facto de os ataques com facas terem aumentado nas últimas semanas e meses", disse o presidente da Câmara de Munique, Dieter Reiter, à Associated Press durante uma visita da imprensa ao recinto do festival. "Faremos tudo o que pudermos para garantir que ninguém venha à Oktoberfest com uma faca ou outras armas perigosas".

Em alerta

A Oktoberfest não é estranha ao aumento da segurança. Em 2016, as autoridades implementaram medidas mais rigorosas em resposta a uma série de ataques, durante um dos quais um adolescente alemão matou nove pessoas num centro comercial de Munique antes de se suicidar.

Peter Neumann, professor de estudos de segurança no King's College de Londres, disse que as autoridades da Oktoberfest estão a adotar abordagens sensatas em matéria de segurança à luz de Solingen, bem como de outros planos frustrados recentemente em toda a Europa.

Extremistas e grupos como o Estado Islâmico (EI) procuram locais onde um ataque possa ser notícia internacional e "causar muito terror", afirmou.

As autoridades francesas afirmam ter frustrado três planos para atacar os Jogos Olímpicos e Paralímpicos em Paris e noutras cidades que acolheram os eventos de verão, que incluíam planos para atacar "instituições israelitas ou representantes de Israel em Paris".

Na Áustria, no mês passado, as autoridades prenderam um jovem de 19 anos que tinha planeado atacar os concertos de Taylor Swift, agora cancelados, em Viena, num plano para matar dezenas de milhares de fãs, alegadamente inspirado pelo Estado Islâmico.

"Todos estes são eventos globais em que se pode esperar muita atenção", disse Neumann à Associated Press, explicando que o EI tem vindo a ganhar força durante a guerra entre Israel e o Hamas.

O grupo chegou mesmo a fazer referência à guerra quando reivindicou a responsabilidade pela violência em Solingen, dizendo que o atacante tinha como alvo os cristãos e que, como "soldado do Estado Islâmico", levou a cabo os ataques "para vingar os muçulmanos na Palestina e em todo o lado".

Embora a Oktoberfest seja um evento difícil de ser completamente protegido pela polícia, os organizadores estão confiantes de que isso pode ser feito.

O organizador da festa, Clemens Baumgärtner, prometeu que seria um espaço público seguro - possivelmente "o sítio mais seguro da Alemanha".

Mas Neumann é mais otimista quanto ao que pode ser feito.

"É um evento emblemático e este é exatamente o tipo de evento que eles querem atacar", disse. "Mas com milhões de pessoas - pessoas bêbadas, para ser honesto - a correr por todo o lado, é muito difícil controlar todos os movimentos".