O primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, e o primeiro-ministro eslovaco, Robert Fico, criticaram, no domingo, a União Europeia devido ao seu plano para eliminar gradualmente o petróleo e o gás russos devido à guerra de Moscovo contra a Ucrânia.

Orbán e Fico apareceram juntos por ocasião do 130.º aniversário da construção da ponte Maria Valéria, que liga os dois países. A ponte conecta Štúrovo, na Eslováquia, e Esztergom, na Hungria, através do rio Danúbio.

Os dois líderes destacam-se na UE pela sua resistência ao corte de relações com Moscovo, o que se refletiu nos seus discursos.

"Ninguém nos deve dizer onde comprar petróleo e gás", disse Fico em Esztergom, do lado húngaro da ponte. "Porque, segundo o direito internacional, é um país soberano que decide o seu cabaz energético."

"E partilho a opinião do primeiro-ministro húngaro de que a decisão política e ideológica de cortar totalmente o acesso da Europa ao petróleo e ao gás russos não só prejudicará ainda mais a Hungria e a Eslováquia, como prejudicará significativamente toda a União Europeia", acrescentou o líder eslovaco, antes de passar a palavra a Orbán.

"Tal como os antigos impérios que nos governavam, a União Europeia tornou-se um projeto de guerra", mencionou o primeiro-ministro húngaro.

"Agora, quando Bruxelas fala de paz na Europa, na verdade quer dizer guerra", acrescentou Orbán.

O primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico, discursa durante a celebração do 130.º aniversário da ponte Maria Valéria em Esztergom, Hungria, 28 de setembro de 2025. Denes Erdos/AP

UE vai aplicar tarifas sobre o petróleo russo devido à pressão de Trump

Em resposta à crescente pressão do presidente dos EUA, Donald Trump, para romper permanentemente todas as relações energéticas com Moscovo, a Comissão Europeia anunciou, na semana passada, que está a desenvolver um novo plano para aplicar novas tarifas sobre o petróleo russo que continua a entrar no mercado único através da Hungria e da Eslováquia.

A Hungria e a Eslováquia são os únicos países da Europa que continuam a comprar petróleo e gás natural russos após a invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia em fevereiro de 2022.

Ambos os primeiros-ministros se opuseram a medidas rápidas para eliminar gradualmente o petróleo e o gás russos, invocando os custos económicos e a segurança energética, apesar de a maior parte da Europa ter procurado eliminar a dependência dos fornecimentos controlados pelo Kremlin.

As autoridades de Budapeste insistem que as restrições geográficas e infraestruturais tornam quase impossível a transição para o uso de combustíveis fósseis fornecidos pelo Ocidente.

No entanto, os críticos afirmam que as suas posições pró-Kremlin correm o risco de fortalecer a sua autoridade interna, enfraquecendo a frente unida da Europa contra a guerra da Rússia na Ucrânia.

No início deste mês, Trump apelou a todos os países da NATO, incluindo a Hungria, para que cessassem a compra de petróleo russo, pois acredita que a guerra entre a Rússia e a Ucrânia terminaria caso o fizessem.