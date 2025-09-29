Caos na Oktoberfest: recinto sobrelotado e carrossel parado com pessoas a 80 metros de altura

Não foi apenas o grande número de pessoas que constituiu um percalço para a Oktoberfest. Um problema técnico num carrossel também fez com que as pessoas tivessem de esperar durante uma hora a uma altura de 80 metros.
No sábado, o célebre Okoberfest em Munique já não conseguia fazer face às multidões e o recinto teve mesmo de ser encerrado antes do previsto devido à sobrelotação. No mesmo dia, várias pessoas ficaram presas a uma altura de 80 metros durante cerca de uma hora devido a um problema técnico técnico.
A chamada Torre Júlio Verne, um carrossel com cadeiras presas por correntes, parou subitamente durante a viagem. Durante cerca de uma hora, nada se mexeu devido a um problema técnico e os passageiros tiveram de esperar no ar por uma solução.
O incidente terminou de forma feliz, já que foi apenas a unidade de alimentação elétrica que falhou e precisou de ser substituída. Os passageiros foram então trazidos de volta ao solo após cerca de uma hora e aqueles que, de outra forma, teriam desejado uma nova volta, provavelmente já estavam fartos da vista da densa multidão.
As autoridades locais admitem também que a comunicação durante a sobrelotação "não foi a melhor". O número muito elevado de visitantes levou a uma grande aglomeração entre as tendas de cerveja e os passeios e houve quem entrasse em pânico. Duas pessoas tiveram de receber auxílio médico, mas não houve outros feridos a registar.
A sobrelotação ter-se-á devido a uma alteração das reservas, o que levou a que estivessem em simultâneo 300 mil pessoas no recinto, quando normalmente há 500 mil visitantes distribuídos ao longo de todo o dia.