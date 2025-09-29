Caos na Oktoberfest: recinto sobrelotado e carrossel parado com pessoas a 80 metros de altura

PUBLICIDADE

No sábado, o célebre Okoberfest em Munique já não conseguia fazer face às multidões e o recinto teve mesmo de ser encerrado antes do previsto devido à sobrelotação. No mesmo dia, várias pessoas ficaram presas a uma altura de 80 metros durante cerca de uma hora devido a um problema técnico técnico.

A chamada Torre Júlio Verne, um carrossel com cadeiras presas por correntes, parou subitamente durante a viagem. Durante cerca de uma hora, nada se mexeu devido a um problema técnico e os passageiros tiveram de esperar no ar por uma solução.

Em vez de um passeio rápido no carrossel, houve quem tivesse ficado pendurado no ar durante cerca de uma hora AP Photo

O incidente terminou de forma feliz, já que foi apenas a unidade de alimentação elétrica que falhou e precisou de ser substituída. Os passageiros foram então trazidos de volta ao solo após cerca de uma hora e aqueles que, de outra forma, teriam desejado uma nova volta, provavelmente já estavam fartos da vista da densa multidão.

As autoridades locais admitem também que a comunicação durante a sobrelotação "não foi a melhor". O número muito elevado de visitantes levou a uma grande aglomeração entre as tendas de cerveja e os passeios e houve quem entrasse em pânico. Duas pessoas tiveram de receber auxílio médico, mas não houve outros feridos a registar.

A sobrelotação ter-se-á devido a uma alteração das reservas, o que levou a que estivessem em simultâneo 300 mil pessoas no recinto, quando normalmente há 500 mil visitantes distribuídos ao longo de todo o dia.