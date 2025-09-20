Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Oktoberfest 2025 começa num dia "surpreendentemente" quente e muitos desafios para as autoridades

A Oktoberfest mais quente dos últimos anos: Já há um morto e 130 doentes
A Oktoberfest mais quente dos últimos anos: Já há um morto e 130 doentes
Direitos de autor AP Photo
De Euronews
Publicado a
Partilhe esta notícia Comentários
Partilhe esta notícia Close Button

A Oktoberfest 2025 em Munique está a revelar-se um desafio. No dia de abertura, cerca de 130 pessoas já receberam tratamento médico devido a problemas circulatórios. O calor que se sente em Munique não está a ajudar.

PUBLICIDADE

A 190ª Oktoberfest é um verdadeiro desafio: o serviço médico já teve de tratar 130 pessoas com idades compreendidas entre os 11 e os 72 anos. Uma pessoa com cerca de 70 anos morreu. A pessoa sofreu uma paragem cardíaca.

A maior parte dos doentes necessitava de tratamento médico devido a problemas circulatórios, como referiu o serviço médico à Euronews. "Os tratamentos por consumo excessivo de álcool ainda não foram registados", segundo o serviço de ambulâncias de Aicher.

Em comparação com o ano passado, o número de pessoas que já receberam tratamento médico é significativamente superior. A culpa é do tempo recorde. No primeiro dia do Wiesn, "o verão regressou", segundo o serviço médico. "Está surpreendentemente quente". No ano passado, estava muito mais fresco, disse um funcionário à Euronews. A elevada humidade e o tempo húmido estão a tornar a situação mais difícil.

Os socorristas estão a avisar todos os visitantes para terem cuidado com o aumento do consumo de álcool. Dadas as temperaturas, a situação pode tornar-se "crítica" para muitos.

Estão 29 graus em Munique, mas a Oktoberfest realiza-se numa área aberta sob a luz direta do sol, o que torna o calor ainda mais perigoso, disse um paramédico à Euronews.

Partilhe esta notícia Comentários

