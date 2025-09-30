PUBLICIDADE

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, acusou o político de extrema-direita Nigel Farage de atravessar "uma linha moral" com os seus pontos de vista anti-imigração, enquanto o líder britânico contrastava a sua visão de "renovação patriótica" com aquilo a que chamou a política divisionista de Farage.

A debater-se com índices de aprovação terríveis, uma economia lenta e questões sobre a sua liderança, Starmer fez um discurso vigoroso na terça-feira, afirmando que a Grã-Bretanha enfrenta uma "luta pela alma do nosso país" entre o Partido Trabalhista de centro-esquerda, no poder, e a Reforma do Reino Unido, de direita, de Farage.

O PM exortou os eleitores a rejeitarem os "mercadores de óleo de cobra à direita e à esquerda" que prometem "uma solução rápida, uma cura milagrosa" e disse na conferência anual do Partido Trabalhista em Liverpool que, embora o país enfrente problemas, "não aceito que a Grã-Bretanha esteja falida".

"Quando foi a última vez que ouviram Nigel Farage dizer algo positivo sobre o futuro do Reino Unido? Starmer disse: "Ele não pode. Ele não gosta da Grã-Bretanha, não acredita na Grã-Bretanha, quer que duvidem dela tanto quanto ele".

O primeiro-ministro britânico Keir Starmer gesticula enquanto faz o seu discurso de abertura na conferência anual do Partido Trabalhista em Liverpool, 30 de setembro de 2025 AP Photo

Governo sob pressão

Desde que os trabalhistas obtiveram uma vitória eleitoral esmagadora em julho de 2024, a sua popularidade caiu a pique.

O partido prometeu crescimento económico, mas tem tido dificuldade em cumpri-lo. A inflação continua a ser teimosamente elevada e as perspetivas económicas moderadas, frustrando os esforços para reparar os serviços públicos em mau estado e aliviar o custo de vida.

A chanceler do Tesouro, Rachel Reeves, disse na segunda-feira que as guerras na Ucrânia e no Médio Oriente e as tarifas comerciais do presidente dos EUA, Donald Trump, causaram "duros ventos contrários globais" e que se avizinham escolhas económicas difíceis quando apresentar o seu orçamento em novembro.

Starmer advertiu na terça-feira que as escolhas económicas difíceis "vão continuar a surgir".

Perante este cenário sombrio, a conferência anual do Partido Trabalhista, realizada sob o lema "Renovar a Grã-Bretanha", foi dominada por conversas sobre a forma de combater a Reforma.

Há meses que o partido de Farage lidera as sondagens de opinião, à frente dos trabalhistas e dos conservadores, na oposição, apesar de ter apenas cinco dos 650 lugares na Câmara dos Comuns.

A chanceler britânica do Tesouro, Rachel Reeves, faz o seu discurso de abertura durante a conferência anual do Partido Trabalhista em Liverpool, a 29 de setembro de 2025 AP Photo

Ecos do MAGA

A mensagem anti-establishment e anti-imigração de Farage, com os seus ecos do movimento MAGA de Trump, centrou-se na questão dos milhares de migrantes em pequenas embarcações que chegam à Grã-Bretanha através do Canal da Mancha.

Este ano, mais de 30.000 pessoas fizeram a perigosa travessia a partir de França, apesar dos esforços das autoridades britânicas, francesas e de outros países para reprimir os grupos de contrabando de pessoas.

Manifestação de pessoas durante a marcha e o comício AP Photo

Farage prometeu deportar todas as pessoas que chegam de barco e ir ainda mais longe, retirando o direito de permanecer no Reino Unido a muitos residentes legais.

Starmer afirmou no fim de semana que uma tal política seria "racista" e "imoral". Também se mostrou alarmado com o facto de uma marcha organizada pelo ativista anti-imigração e condenado por fraude, Tommy Robinson, ter atraído mais de 100.000 pessoas em Londres no início deste mês.

Num discurso de uma hora, Starmer expôs a sua visão para um governo que, segundo ele, iria mobilizar o investimento público e privado para reconstruir infra-estruturas em ruínas, restaurar os serviços públicos, melhorar a educação, construir novas casas e reavivar as indústrias britânicas, desde as siderurgias aos centros de dados.

Entrando no território das guerras culturais que podem ser desconfortáveis para os trabalhistas, disse que as pessoas devem ter orgulho em hastear bandeiras nacionais "enquanto celebramos a diferença e nos opomos ao racismo".

O líder do partido, Nigel Farage, fala durante uma conferência de imprensa do Reform UK no Royal Horseguards Hotel em Londres, 22 de setembro de 2025 AP Photo

O Presidente do Parlamento Europeu, Nigel Farage, afirmou que é uma "exigência razoável" que as pessoas queiram fronteiras seguras e acabar com a imigração não autorizada, algo que o seu governo tem tido dificuldade em fazer até agora.

"Mas há uma linha, uma linha moral, e não é apenas Farage que a ultrapassa", afirmou. "Controlar a migração é um objetivo razoável, mas se se atiram tijolos e se destrói propriedade privada que não é legítima, isso é violência."

Farage disse estar "chocado" com o discurso de Starmer e afirmou que ele é "inapto" para ser primeiro-ministro.

Acusou ainda Starmer de chamar racistas aos apoiantes do Partido Reformista "de forma implícita" e considerou o discurso "uma desgraça absoluta".