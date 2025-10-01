Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Última hora. Israel interceta flotilha humanitária: Mariana Mortágua e Sofia Aparício detidas

Israel interceta Flotilha Humanitária
Israel interceta Flotilha Humanitária
De Euronews
Últimas notícias
O Alma, barco que lidera a missão, foi um dos primeiros a ser intercetado pelas autoridades israelitas que pediram várias vezes para as embarcações mudarem o curso da viagem.Mariana Mortágua e Sofia Aparício foram detidas pelas autoridades israelitas.

Israel começou a intercetar os barcos da flotilha humanitária que segue com intenção de chegar à Faixa de Gaza. Nas redes sociais, o movimento informou que as embarcações foram abordadas por militares israelitas e que as câmaras dos barcos intercetados ficaram offline, estando a tentar confirmar a condição dos ocupantes.

O Alma, barco que liderava a missão, foi um dos primeiros a ser abordado, numa informação avançada por Mariana Mortágua nas redes sociais.

Não demorou muito até que o Adara, embarcação onde seguia a deputada do Bloco de Esquerda fosse abordada também.

"Ponham as mãos ao ar" disse Mortágua, numa comunicação ouvida através do direto que a deputada portuguesa fez nas redes sociais.

“Estão a atirar-nos com canhões de água e a pedir para falar com o capitão”, afirma a líder do Bloco de Esquerda. “Ponham as mãos ao ar”, foi possível ouvir.

A ligação em direto acabaria por terminar também.

Também Sofia Aparício terá sido apanhada pelas forças israelitas. Joana Mortágua confirmou que a Mariana Mortágua e a atriz Sofia Aparício tinham sido detidas e que perderam contacto com os três membros da delegação portuguesa.

Sofia Aparício seguia a bordo do Sirius, onde estava também Ada Colau, ativista e antiga presidente da Câmara de Barcelona.

Vários barcos, que ainda não foram abordados, mantém as ligações em direto.

O ministro italiano da Defesa, Guido Croseto, informou que Israel deu garantias de que não seria exercida violência sobre os ativistas. Segundo informo o ministro italiano os ocupantes dos barcos intercetados serão transferidos para Israel para expulsão.

"Todos os barcos estão cercados e devem ser transferidos para o porto de Ashdod, onde cada país terá que cuidar de seus cidadãos", declarou o ministro à emissora pública de televisão RAI.

Israel deixa aviso oficial

À medida que os barcos da Flotilha Humanitária se aproximavam, seguiam os pedidos israelitas para que mudassem o rumo.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros de Israel publicou um vídeo no qual a MArinha comunicada por por rádio com os ativistas, dizendo que eles estavam a "aproximar-se de uma zona bloqueada".

"Se desejam entregar ajuda a Gaza, podem fazê-lo através dos canais estabelecidos. Por favor, mudem o vosso rumo para o porto de Ashdod, onde a ajuda será submetida a uma inspeção de segurança e depois transferida para a Faixa de Gaza", é possível ouvir.

A Flotilha Global Sumud, com Greta Thunberg, o neto de Nelson Mandela, Mandla Mandela, e vários legisladores europeus a bordo, é composta por quase 50 barcos e 500 ativistas e transporta uma quantidade simbólica de ajuda humanitária.

Os ativistas permaneceram inabaláveis na missão de quebrar o bloqueio israelita e chegar aos palestinianos.

Em atualização

