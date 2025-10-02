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Ataque terrorista: dois mortos e três feridos graves em ataque junto a sinagoga de Manchester

ARQUIVO: Patrulha policial após um esfaqueamento em Manchester, 11 de outubro de 2019
ARQUIVO: Patrulha policial após um esfaqueamento em Manchester, 11 de outubro de 2019 Direitos de autor  AP Photo
Direitos de autor AP Photo
De Euronews
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Duas pessoas morreram e três ficaram gravemente feridas após um atropelamento seguido de esfaqueamento numa sinagoga em Manchester na quinta-feira. A polícia matou o suspeito a tiro e mais duas pessoas foram detidas por ligação com o sucedido. Autoridades confirmam ataque terrorista.

Duas pessoas morreram e outras três ficaram gravemente feridas num aparente atropelamento seguido de esfaqueamento à porta de uma sinagoga em Manchester, no Reino Unido, esta quinta-feira, segundo as autoridades. A polícia declarou entretanto que se tratou de um ataque terrorista.

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As unidades responderam inicialmente a chamadas sobre um veículo a atropelar peões, informou a Polícia da Grande Manchester num comunicado: “A polícia foi chamada à Sinagoga da Congregação Hebraica de Heaton Park, na Middleton Road, Crumpsall, às 9h31 por um membro do público, afirmando que tinha testemunhado um carro a atropelar pessoas e que um homem tinha sido esfaqueado”, dizia o comunicado.

As autoridades informaram inicialmente que quatro pessoas ficaram feridas “tanto pelo veículo como por facadas”, mas o número de vítimas foi posteriormente alterado.

A polícia disse que o suspeito foi baleado antes de conseguir entrar no prédio. A sua morte foi confirmada depois de peritos em explosivos terem sido chamados para investigar se o agressor também tinha um dispositivo explosivo no corpo.

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Foram feitas mais duas detenções relacionadas com o caso, e as autoridades acreditam ter identificado o agressor, "mas por razões de segurança no local, não podemos confirmar nada nesta fase", afirmou o comissário adjunto da Polícia Antiterrorista, Laurence Taylor, numa conferência de imprensa na quinta-feira à tarde.

Chava Lewin, que mora ao lado da sinagoga, disse ter ouvido um estrondo e pensou que fossem fogos de artifício, até que o seu marido correu para dentro de casa e afirmou que tinha ocorrido um "ataque terrorista".

Uma testemunha disse-lhe que viu um carro a conduzir de forma errática a colidir com os portões do local de culto.

"Ela pensou que talvez ele tivesse tido um ataque cardíaco", indicou Lewin. "No momento em que ele saiu do carro, começou a esfaquear qualquer pessoa que estivesse perto dele. Ele seguiu em direção ao segurança e tentou invadir a sinagoga."

Minutos depois, foram disparados tiros por agentes armados, informou a polícia.

Starmer refere que se tratou de um ataque "horrível"

As autoridades usaram a palavra de código "Plato", que é um conjunto de respostas de emergência a “ataques terroristas violentos”. O ataque também foi declarado um incidente terrorista, informou a polícia.

O presidente da Câmara da Grande Manchester, Andy Burnham, disse à BBC que este foi um “incidente grave” que foi tratado “de forma eficaz” pela polícia e pelas pessoas no local.

O ataque ocorreu enquanto a comunidade judaica celebrava o Yom Kippur, com muitos fiéis reunidos nas sinagogas. Este é o dia mais sagrado do ano no judaísmo, marcado por jejum, orações e serviços religiosos na sinagoga.

“Estou chocado com o ataque a uma sinagoga em Crumpsall”, disse o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, em comunicado. O facto de isso ter ocorrido no Yom Kippur, o dia mais sagrado do calendário judaico, torna tudo ainda mais horrível”, acrescentou.

Starmer estava a participar na cimeira da Comunidade Política Europeia em Copenhaga, mas já está de regresso a Londres, onde convocou uma reunião de emergência do governo: “Serão destacados reforços policiais para sinagogas em todo o Reino Unido", afirmou Starmer antes de regressar de Copenhaga. “Faremos tudo para manter a nossa comunidade judaica em segurança.”

Acredita-se que este ataque tenha uma motivação antissemita. Este tipo de ação contra pessoas de confissão judaica tem vindo a aumentar desde os ataques do Hamas a 7 de outubro de 2023 e a subsequente operação militar israelita na Faixa de Gaza.

Mais de 1.500 incidentes foram relatados no primeiro semestre do ano, o segundo maior número registrado após o recorde estabelecido em 2024.

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